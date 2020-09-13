口罩「MIT、MD」雙鋼印9/17上路　藥師道2擔憂：市售應立即徵用！

▲9月17日起國產的醫療用口罩必須打上鋼印「MD」、「Made In Taiwan」字樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

實名制口罩9月17日起須逐片加標「MD」及「Made In Taiwan」鋼印，藥師擔憂，新制會讓市售醫療口罩賣不掉，希望政府立即徵用，不要等到12月17日。

加利黑心口罩事件重挫國家隊聲譽，中央流行疫情指揮中心日前公佈標示新制，盼重建民眾信心。依據食藥署「平面式醫用口罩標示應刊載事項」9月17日起國產醫用口罩均須印新鋼印，且字高不得小於0.4公分，藥局庫存的實名制口罩，會全面回收，加上郵局庫存，粗估有6000萬片。

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開業藥師沈采穎表示，指揮中心公佈新制後，週五的實名制口罩變得乏人問津，許多藥師都在討論，17日前要暫緩領取郵局送來的實名制口罩，減少17日後退貨的麻煩。

至於市售醫療口罩，沈采穎無奈表示，已預期先前進的貨會「滯銷」，2周前訂購的4萬多片口罩週五剛到貨，12月17日前賣不賣得掉都不知道，但目前廠商均無接受退貨規劃，希望指揮中心若有意願徵用，應該與實名制口罩回收同步實施，不要拖到12月17日。

原本依照指揮中心規劃，舊制醫療用口罩若在12月17日後未賣完，須拿到衛生局檢驗後，方可重新販售，但指揮官陳時中日前表示若業者認為國家政策會造成已生產口罩在市場上競爭力相對薄弱，可在期限後將未賣完的口罩報請指揮中心徵用，報請指揮中心徵用，一旦檢驗合格，就會進入戰備庫存，以供不時之須。

▼開業藥師沈采穎。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）