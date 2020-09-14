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萊爾富2萬盒「曜石黑」口罩11分鐘完售！店長民眾默契十足手刀搶

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▲▼ 萊爾富開賣萊潔曜石黑排隊潮。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣萊潔曜石黑口罩，不到8點就有大批民眾排隊。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

萊潔「玩色．炫彩系列」近推出「曜石黑」醫療口罩受到消費者喜愛，業者緊急加碼2萬盒於今（14）日在萊爾富超商開放預購，從晚間8時起開搶，每人限量1盒；而位於台北的中和和大店首位民眾下午4點就排隊，7點多已大排長龍，許多門市的店長更出面協助操作機台，與消費者默契十足、通力合作手刀搶購，最後短短11分鐘全台1400多家門市完售！

▲▼ 萊爾富開賣萊潔曜石黑排隊潮。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣萊潔曜石黑口罩，晚間7點出頭已累積大批民眾排隊。（圖／業者提供）

萊爾富不定期推出萊潔玩色炫彩系列醫療口罩，每次預購都在數分鐘內銷售一空，12日推出3萬盒「軍墨綠」口罩預購，22分鐘全數售完；而此次開賣2萬盒「曜石黑」，也在11分鐘全數搶購完畢。

許多門市的店長更出面協助操作機台，與消費者默契十足，以店員操作「Life-ET機台」、消費者報手機號碼及簡訊驗證碼的方式，快速搶購，成功預購到的民眾30日即可至預購門市取貨。

▲▼萊爾富晚間8點開搶曜石黑口罩，晚間7點出頭已有民眾排隊。（圖／記者林育綾攝）

▲萊爾富門市機台貼上「乖乖」希望機台順利。圖／記者林育綾攝）

▲▼萊爾富為體恤客人預購口罩排隊的辛勞，門市除了貼心奉茶給民眾外，每店也會加碼提供30顆茶葉蛋給排隊的客人食用。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富為體恤客人預購口罩排隊的辛勞，除了貼心奉茶給民眾外，每店也提供30顆茶葉蛋。（圖／萊爾富提供）

為了體恤消費者排隊預購的辛勞，萊爾富更在期間推出「奉茶」服務，此次提供以杯盛裝光泉冷泡茶三京綠茶，每店還加碼30顆「茶葉蛋」給排隊的客人食用。

對於排隊沒搶到口罩預購的民眾，後續也發放「商品優惠券」補償，持優惠券可以特價15元購買大杯美式咖啡1杯(冰/熱)，或以特價69元購買櫻花/貓爪抓抽取式衛生紙。

▲▼萊爾富開搶萊潔曜石黑醫療口罩。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開搶萊潔曜石黑醫療口罩，店長出面協助操作機台，使預購流程更順利。（圖／萊爾富提供）

▲▼萊爾富曜石黑口罩售完。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富曜石黑口罩售完。（圖／萊爾富提供）

「曜石黑」醫療防護口罩日後也將於家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖和墊腳石陸續上市，實際販售詳情則依各大通路公告為主。

另外PChome 24h購物設立的口罩開賣專區，也將於15日下午2時起，販售CAiRE艾可兒豹紋醫用口罩(50片/盒)，售價799元；宏瑋醫用口罩鵝黃色(50入/盒)，售價590元。淘寶台灣也於15日起陸續推出多款特殊色口罩，如中衛深丹寧、善存醫用成人平面口罩優美特迷彩-森野綠等，詳情以各平台資訊為主。

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