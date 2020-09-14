萊爾富晚間8點開搶「曜石黑」口罩！加碼供免費茶飲、茶葉蛋給排隊客

▲萊潔加碼2萬盒「曜石黑」口罩，9/14於萊爾富開放預購。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

萊潔「玩色．炫彩系列」近推出曜石黑醫療防護口罩，11日在全家開放首波預購已搶購一空，業者緊急「加碼2萬盒」將於今（14）日晚上8點在萊爾富開放預購，每人限購1盒，售完為止。部分門市更在機台擺滿「乖乖」迎戰，期望系統運作順暢，萊爾富更提供免費茶飲、茶葉蛋體恤排隊的消費者；若預購完售，還將發送商品優惠券補償。

▲部分門市更在機台擺滿「乖乖」迎戰，期望系統運作順暢。（圖／業者提供）

萊潔「曜石黑」醫療口罩受到眾多消費者喜愛，11日上午10點於全家開放3萬盒預購後，短短5分鐘便銷售一空，因此業者決定追加2萬盒，今（14）日晚上8點至10點將於萊爾富開放預購，每盒50入裝，定價399元，每人限購一盒，售完為止。民眾可透過「Life-ET機台」進行預購，成功預購到的民眾30日即可取貨。

萊爾富不定期推出萊潔玩色系列，每次預購都在數分鐘內搶購一空，例如12日推出3萬盒「軍墨綠」口罩預購，也在短短22分鐘全數售完。而超商業者為體恤消費者排隊預購的辛勞，也將於預購期間提供免費奉茶服務，此次還加碼送「茶葉蛋」給排隊的客人食用，每店限量30顆。

「曜石黑」醫療防護口罩日後也將於家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖和墊腳石陸續上市，實際販售詳情則依各大通路公告為主。

另外PChome 24h購物設立的口罩開賣專區，也將於15日下午2時起，販售CAiRE艾可兒豹紋醫用口罩(50片/盒)，售價799元；宏瑋醫用口罩鵝黃色(50入/盒)，售價590元。淘寶台灣也於15日起陸續推出多款特殊色口罩，如中衛深丹寧、善存醫用成人平面口罩優美特迷彩-森野綠等，詳情以各平台資訊為主。

萊爾富「曜石黑」口罩預購活動：

9/14(一) 20:00~22:00於「Life-ET」機台開放曜石黑口罩2萬盒預購，9/30取貨。

（預購流程：在Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證成功後，即可列印繳費單據，至門市櫃檯繳費，約1分鐘就能完成。）

(1) 每人限以一手機門號預購一盒，單次超過一盒者，門市可拒絕超額預購及結款。

(2) 若預購完售，為補償排隊顧客，派發「商品優惠券」1張，優惠折價限2020/09/14~2020/09/15使用。

(3) 商品優惠券內容(大美式咖啡一杯(冰/熱)特價15元、抽取式衛生紙(櫻花/貓爪抓)特價69元)，

(4) 預購期間為體恤排隊客人辛勞，門市用「萊爾富冷熱飲紙杯」盛裝「光泉冷泡茶三京綠茶」供其飲用，並加碼提供茶葉蛋給排隊的客人食用，每店限量30顆。