　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

萊爾富晚間8點開搶「曜石黑」口罩！加碼供免費茶飲、茶葉蛋給排隊客

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼萊潔口罩。（圖／業者提供）

▲萊潔加碼2萬盒「曜石黑」口罩，9/14於萊爾富開放預購。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

萊潔「玩色．炫彩系列」近推出曜石黑醫療防護口罩，11日在全家開放首波預購已搶購一空，業者緊急「加碼2萬盒」將於今（14）日晚上8點在萊爾富開放預購，每人限購1盒，售完為止。部分門市更在機台擺滿「乖乖」迎戰，期望系統運作順暢，萊爾富更提供免費茶飲、茶葉蛋體恤排隊的消費者；若預購完售，還將發送商品優惠券補償。

▲▼萊潔口罩。（圖／業者提供）

▲部分門市更在機台擺滿「乖乖」迎戰，期望系統運作順暢。（圖／業者提供）

萊潔「曜石黑」醫療口罩受到眾多消費者喜愛，11日上午10點於全家開放3萬盒預購後，短短5分鐘便銷售一空，因此業者決定追加2萬盒，今（14）日晚上8點至10點將於萊爾富開放預購，每盒50入裝，定價399元，每人限購一盒，售完為止。民眾可透過「Life-ET機台」進行預購，成功預購到的民眾30日即可取貨。

萊爾富不定期推出萊潔玩色系列，每次預購都在數分鐘內搶購一空，例如12日推出3萬盒「軍墨綠」口罩預購，也在短短22分鐘全數售完。而超商業者為體恤消費者排隊預購的辛勞，也將於預購期間提供免費奉茶服務，此次還加碼送「茶葉蛋」給排隊的客人食用，每店限量30顆。

「曜石黑」醫療防護口罩日後也將於家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖和墊腳石陸續上市，實際販售詳情則依各大通路公告為主。

另外PChome 24h購物設立的口罩開賣專區，也將於15日下午2時起，販售CAiRE艾可兒豹紋醫用口罩(50片/盒)，售價799元；宏瑋醫用口罩鵝黃色(50入/盒)，售價590元。淘寶台灣也於15日起陸續推出多款特殊色口罩，如中衛深丹寧、善存醫用成人平面口罩優美特迷彩-森野綠等，詳情以各平台資訊為主。

▲▼萊潔口罩。（圖／業者提供）

萊爾富「曜石黑」口罩預購活動：

9/14(一) 20:00~22:00於「Life-ET」機台開放曜石黑口罩2萬盒預購，9/30取貨。

（預購流程：在Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證成功後，即可列印繳費單據，至門市櫃檯繳費，約1分鐘就能完成。）

(1) 每人限以一手機門號預購一盒，單次超過一盒者，門市可拒絕超額預購及結款。

(2) 若預購完售，為補償排隊顧客，派發「商品優惠券」1張，優惠折價限2020/09/14~2020/09/15使用。

(3) 商品優惠券內容(大美式咖啡一杯(冰/熱)特價15元、抽取式衛生紙(櫻花/貓爪抓)特價69元)，

(4) 預購期間為體恤排隊客人辛勞，門市用「萊爾富冷熱飲紙杯」盛裝「光泉冷泡茶三京綠茶」供其飲用，並加碼提供茶葉蛋給排隊的客人食用，每店限量30顆。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
國內電價要漲了？　經濟部公布審議結果
男趁妻子工作沒戴強來女兒27次　她求助：懷孕怎麼辦
老公、女兒命喪武界壩　她在停屍間放聲痛哭
快訊／王金平不去海峽論壇了！　國民黨決定不參加
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

萊爾富晚間8點開搶「曜石黑」口罩！加碼供免費茶飲、茶葉蛋給排隊客

美式賣場人氣尿布特價！爸媽限時2週搶當「搬運工」　網友揪「一起囤起來」

網美風髮廊掀打卡潮　大面落地窗打造光感空間

遠百信義A13停電緊急疏散民眾！　業者：原因仍待釐清

看見紗線商機！專屬台灣的「發熱衣」締造年營收破億佳績

「幽謐怡居」樓中樓鑲進情感與夢想　實踐幸福的空間

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

萊爾富晚間8點開搶「曜石黑」口罩！加碼供免費茶飲、茶葉蛋給排隊客

美式賣場人氣尿布特價！爸媽限時2週搶當「搬運工」　網友揪「一起囤起來」

網美風髮廊掀打卡潮　大面落地窗打造光感空間

遠百信義A13停電緊急疏散民眾！　業者：原因仍待釐清

看見紗線商機！專屬台灣的「發熱衣」締造年營收破億佳績

「幽謐怡居」樓中樓鑲進情感與夢想　實踐幸福的空間

【黃寶慧】慧眼看天下／邊境開第一槍是危險訊號！？鄭繼文：中印已經退無可退！

一片黯淡！亞太區飯店業收入年掉7成　2023年前難見榮景

走開啦！主子為跳欄杆狠撥「手機路障」　惡行曝光媽氣炸

央視書面道歉？　國民黨澄清：這是錯誤訊息！沒有收到

9年前紅毯爆乳成名　吳仁惠1個月前心痛：要裸露才可以

中企蒐集上萬印度個資！從總統到罪犯　用大數據進行「混合戰」

拒付250元清潔費！飼主「狗狗綁騎樓」淋雨1天　被抓包反應網怒炸

住進鋼鐵人的「剃刀豪宅」！享絕美海景　買家屋內照曝光

美駐中國大使突爆換人　陸外交部稱「未獲通知」

北市公布8月蔬果抽驗農藥殘留結果　「49件不合格」停供應10天

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

消費熱門新聞

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

全聯「請支援收銀」周邊9/11開賣

全球最多消費者選購NO1.營多麵!!

遠百信義A13停電原因仍待釐清

網友狂讚特A精華　熱賣原因出爐

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣是關鍵

美式賣場人氣尿布特價！網友揪囤貨

北部最老「家樂福南港店」確定熄燈！

中衛口罩開賣整理　月河藍、炫綠上架

Switch、iPhone 11價崩了　還不搶爆

平台外送員成議論網紅籲：請尊重

如同精品投資！　童妍針找回愛美女性的年輕自信

專屬台灣的發熱衣締造破億佳績

網美風髮廊掀打卡潮　

更多熱門

相關新聞

國家口罩隊首批「雙鋼印」曝光　網讚鄭文燦：我桃園我驕傲

國家口罩隊首批「雙鋼印」曝光　網讚鄭文燦：我桃園我驕傲

中央疫情指揮中心規定未來國內醫用口罩必須逐片標示MD（醫用，Medical Device縮寫）及Made In Taiwan（台灣製造）字樣防偽，違者最高依藥事法罰200萬元。桃園市長鄭文燦14日前往口罩國家隊善存科技龜山廠視察，他強調，「首批雙鋼印口罩在桃園！市府將全力稽查把關！」

防假口罩！王欣儀要北市成立專案小組

防假口罩！王欣儀要北市成立專案小組

口罩雙鋼印9/17上路　藥師有2擔憂

口罩雙鋼印9/17上路　藥師有2擔憂

預購口罩別被沒收！今天是補領最後一天　快看簡訊至指定門市領取

預購口罩別被沒收！今天是補領最後一天　快看簡訊至指定門市領取

擺攤賣醫用口罩　高雄男下場慘

擺攤賣醫用口罩　高雄男下場慘

關鍵字：

萊潔醫療口罩口罩萊爾富

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

武界壩3死1失蹤　她批違法貪玩「不應國賠」

南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面