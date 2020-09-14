「國民黨可以窮但不能沒志氣」　洪孟楷公開反對王金平赴海峽論壇

▲立委洪孟楷14日公開呼籲，國民黨不要前往海峽論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

前立法院長王金平率團赴海峽論壇遭大陸央視指稱「求和」，連日來，國民黨內部已出現不少反對王金平出席的聲音。國民黨籍立委洪孟楷14日上午公開呼籲，國民黨可以窮，但絕對不能沒有志氣，建請黨中央謹慎思考，不要前往海峽論壇。

央視主持人李紅日前指王金平赴海峽論壇是「求和」，引發軒然大波。即便李紅事後澄清，稱本意是促進兩岸溝通與和平，所謂「求和」是「尋求和平」，仍滅不了火。國民黨也將在14日下午4時舉行記者會說明，王金平是否仍要率團赴海峽論壇。

對此，洪孟楷公開呼籲，國民黨可以窮，但絕對不能沒有志氣，建請黨中央謹慎思考，不要前往海峽論壇。他表示，國民黨一向主張維護兩岸和平發展，但是時間點走到現在，執政黨好像對兩岸關係「無關緊要」，甚至還數落、阻撓國民黨前往海峽論壇，放任網軍持續惡意攻擊。

洪孟楷說，現在對方釋出「求和說」，不管有心或無意，都代表跟當初國民黨想前往海峽論壇的緣由有點變形了，因為時空環境不同，建請黨中央謹慎思考，不要前往海峽論壇。

洪孟楷指出，國民黨到目前為止，一直都是捍衛兩岸和平穩定發展，但執政黨、對岸態度如此，既然當了那麼久的煞車皮，也不要一而再再而三當煞車皮了。

其他人也看了這些新聞...

►王金平海峽論壇見全國政協主席 替綠營傳話「延續ECFA」



►王金平赴海峽論壇變幫「九二共識」背書 想拖蔡英文下水



►總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇





相關新聞...

► 王金平被稱來求和 國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」



► 國民黨連夜向國台辦、海峽論壇抗議 反擊陸媒稱王金平「來求和」



► 海峽論壇講稿不提「九二共識」 王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

►振興一下我們的美麗