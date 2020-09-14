快訊／蘇貞昌：對岸已定調海峽論壇是統一　藍營派人被羞辱求和

記者陶本和／台北報導

前立法院長王金平將率團赴廈門參加海峽論壇，遭指「求和」引發國民黨內強烈不滿。行政院長蘇貞昌14日受訪時也表示，中國大陸已經定調論壇是「統一」，而國民黨派人去卻被羞辱是求和，國民黨若還要派團，那國人是什麼印象，就可以想像。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）



第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，王金平將率國民黨代表團參加，但被央視主持人李紅稱「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引起各界譁然，國民黨秘書長李乾龍甚至考慮取消隨行。

對此，蘇貞昌14日上午受訪時說，中國大陸已經定調論壇是「統一」，而國民黨派人去卻被羞辱是求和，國民黨若還要派團，王金平還是要前往，那國人是什麼印象，就可以想像。

針對「求和說」的風波，國民黨主席江啟臣的態度強硬，要求相關人士向王金平、國民黨道歉。13日下午，江啟臣、李乾龍前往王金平辦公室會談，三方密會約一個多小時後，陸續從車道離開，未針對會面內容受訪。而國民黨仍在考慮是否參加海峽論壇，最快14日傍晚會做出決定。

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