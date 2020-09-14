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國民黨立委便當會鋪「主席之路」？　侯友宜：不分黨派歡迎來新北

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▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者蕭羽耘／新北報導

立法院新會期本週五開議，國民黨14日中午在新北舉行便當會，對於媒體詢問新北市長侯友宜是否在為明年競選黨主席鋪路，對此，侯友宜說，歡迎任何人不分黨派，來給新北市多一點建議。

國民黨黨團總召林為洲號召黨籍立委、新北市議會三長，14日中午赴新北便當會，針對明年度預算，聽取新北市需協助的部份做意見交流。據了解，黨團日後也將安排拜會台中市長盧秀燕，以及其他各縣市首長，串聯藍營14縣市。

侯友宜在會前表示，他非常感謝國民黨籍的立委到地區來關心地方的建設發展需求，尤其在前瞻2.0，很多地方的建設，需要中央跟地方溝通的平台，立委可以扮演一個更積極的角色，能夠到地方了解需求，像這樣做出有感政績的行動溝通方式，他覺得非常好，希望用正向的力量，用政績就是王道的方向，爭取人民對我們建設的有感，這才是要走的路。

有媒體詢問跟立委餐敘是否在為明年黨主席佈局，侯友宜則回應，新北市是一個台灣的縮影，也是一個區域發展大台北的中心點，很多的建設需要中央跟地方共同攜手合作，不管在立法院、在預算的爭取，都需要中央給很多的了解跟支持，畢竟當一個地方首長，最重要的要讓新北市建設起飛、人民有感。

侯友宜認為，光一個人的力量是不夠的，他很希望不分黨派的立委，不管是國民黨、民眾黨，甚至是時代力量，所有的立委們都能夠到新北市來走走，建設新北市使它成為區域發展的大台北中心點，從而帶動台灣，所以還是非常歡迎任何人不分黨派，來給新北市多一點建議、多一點協助。

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國民黨便當會侯友宜黨主席

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