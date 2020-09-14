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8首秋天的歌！揪好友Chill一下《也可以》　聽歌嗨《All Day》

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▲▼邱鋒澤演唱會，嘉賓五堅情：陳零九,黃偉晉,賴晏駒(小賴),婁峻碩。（圖／記者周宸亘攝）

▲在電視節目《凹嗚狼人殺》受到歡迎的5名男藝人組成了偶像團體「五堅情」。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現代人為了學習世故，難免壓抑自己的情緒，不過適時的放鬆也是很重要的！許多歌詞都非常貼近人們的內心深處，不論是帶點惆悵的旋律，又或是能讓人轉換心情的嗨歌，一定會有某首歌能讓你再也不必隱藏自己，只管肆意的大哭或大笑。趁著今年秋天，快來一邊踏青、一邊聽聽看有沒有屬於你的那首歌吧！

【All Day】：忙整天有妳陪就不會累～
忙了一整天，除了希望另一伴陪在自己身邊外，去戶外走走、逛逛市集也是很不錯的選擇！這個秋天，如果和自己的三五好友吃吃喝喝，絕對不會是「挨了頓無聊的聚餐～」因為有五堅情（邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩）陪你度過「All Day」，他們的「每個樣子都讓人如此陶醉～

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【查某囡仔】：將阮ㄟ短頭鬃染返黑頭鬃～（將我的短頭髮染回黑頭髮）
秋天難免惆悵，總會想到自己曾深愛的那個人，只無奈「愛親像雪文沫（愛就像肥皂泡沫）～」情深緣淺，多想「為伊穿那件新娘衫（為他穿那件新娘紗）～」所以，只要兩個人還彼此相愛，就別再猶豫，你的「查某囡仔（女孩）」說不定也正在等著你，等著你牽緊她的手「在台北」和李千那一起度過午後！

▲▼2019好朋友野餐日,李千那。（圖／記者李毓康攝）

▲李千那因參加第2屆歌唱選秀節目《超級星光大道》而踏入演藝圈。（圖／記者李毓康攝）

【全放空】：眼神全放空，不想想太多～
日落之後」的天空還殘留些微橘紅，就像秋天的顏色，雖然心情還是有點悶悶的，彷彿「寂寞的人走到哪裡也都只是寂寞的人～」如果心情鬱悶的話，不妨考慮走向美堤河濱公園，坐在草地上聽聽音樂，與文慧如和鼓鼓呂思緯一起「眼神全放空～」好好沉澱、「好好發呆～

【誰】：在人海中流浪、等待～
雖然曾「害怕伸出手～」不過還是趁著秋天微涼的天氣，主動把手伸出、把腳踏出，感受帶有一絲絲溫暖的西風！或許是期待、也或許是害怕受傷害，所以總抱著忐忑的心情，如果在角落、在草地、「在人海中流浪～」會有人愛、「容納每一種的我」嗎？如果不斷掩飾自己，「誰能夠找到我～李友廷能夠找到嗎？

【可樂】：就算沒了冰爽氣泡還想著為你解渴～
進入9月後，天氣應該漸漸轉涼，但如果秋老虎來訪，喝杯沁涼的「可樂」也是不錯的選擇；而此刻，竟又不爭氣的想起他，想起去年秋天，獨自坐在野餐墊上，開著那瓶可樂等他赴約，「就算沒了冰爽氣泡還想著為你解渴～」誰知道「在你身邊就夠了」卻成了最奢侈的願望，還好今年，有林采欣在不遠處等著～

▲▼《聲林之王》校園巡迴演唱會-中原大學-李友廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲李友廷拿下《聲林之王》冠軍。（圖／記者黃克翔攝）

【關在家】：到底我要怎麼做，才能讓你注意我～
我每天關、關、關在家，等你關、關注我～」每天關在家裡面，只能偷偷用IG、FB關注心愛的那個人，這樣的距離實在太遠了，所以這次不要再「等你加、加我好友」，直接開約吧！趁著秋高氣爽的好天氣，把喜歡的人約出來，約他一起和關詩敏度過下午，說不定打開門，就會「發現有個男生在我家樓下默默等著我～

【還是要有長頸鹿才能】：他做著夢，前方才永遠照著光芒～
秋天不一定要抑鬱寡歡，把烏雲踢開就能迎向陽光，好不容易逃離課本所設下的枷鎖，何不讓「你平凡的笑容，飄散在涼風中～」為什麼要迎合世俗的期待？為什麼要「不負眾望、耀祖光宗～」在最青春的年紀，「做白日夢是你被保障的權利～」不只要有長頸鹿才能，也要有沒有才能（裴拓、碩美、若欣）才能！

【也可以】：就算你想流淚也可以，任性也可以～
秋天後母心，陰晴不定的天氣就像心情一樣時好時壞，可是千萬不要再壓抑自己、處於緊繃的情緒，「你可不可以輕輕的鬆開自己～」好好的Chill一下呢？「就算你想流淚也可以，任性也可以」和閻奕格一起聽歌當然也可以，趕快趁著9月19日，拉著好友火速衝往美堤河濱公園踏青、聽音樂、逛市集吧！

這8首專屬於秋天的歌，有沒有屬於你的那一首呢？如果聽不夠，9月19日還有動力火車、TRASH樂團、SPARK皇毅、曾昱嘉、劉學甫、許維芳、陳思綾、鄭可強、賴珮如、林怡廷（牙牙）陪你Chill一下！

東森好朋友生活節

✔時間：2020年9月19日 11:00-18:00
✔地點：台北大直美堤河濱公園

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