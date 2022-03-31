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「城南有意思」生活節本周登場　漫步城南街頭、逾200家品牌邀你一同體驗城市文化

▲▼ 「城南有意思」生活節本周登場　漫步城南街頭、逾200家品牌邀你一同體驗城市文化 。（圖／北市府提供）

▲文化總會「城南有意思」生活節邁入第5周年，今年將於4月2至3日登場。（圖／文總提供，2021年圖）

生活中心／綜合報導

文化總會「城南有意思」生活節邁入第5周年，今年將於4月2至3日登場。為慶祝5週年，此次擴大規模，邀約逾百家特色品牌進駐，涵蓋以閱讀、文創為主題的「春日晒書市集」、結合農產、毛孩及手作的「春日好好市集」等兩大主題市集，及也邀請甜約翰、溫蒂漫步、Crispy 脆樂團、Mary See The Future等共六組樂團，於首度開放的國定古蹟、同時也是台酒公司總部的「專賣局」中庭榕樹廣場，為城南有意思溫暖獻唱；另外還有邀請民眾一同解謎的「城南大推理」、充滿童趣及互動的「城南玩玩劇」及文總一樓的特展「城南有浴室」、集貼紙活動等，帶給民眾更豐富的體驗，也讓大人、小孩一同在「城南有意思」生活玩樂、度過多元又豐富的春節連假。

▲▼ 「城南有意思」生活節本周登場　漫步城南街頭、逾200家品牌邀你一同體驗城市文化 。（圖／北市府提供）

▲城南聽聽歌將於國定古蹟、同時也是台酒公司總部的「專賣局」中庭榕樹廣場舉辦。（圖／文總提供，下同）

▲▼ 「城南有意思」生活節本周登場　漫步城南街頭、逾200家品牌邀你一同體驗城市文化 。（圖／北市府提供）

▲文總邀請Crispy脆樂團、Control T、甜約翰、溫蒂漫步、四枝筆、Mary See the Future現場演唱。

臺灣菸酒公司總公司大樓，前身為臺灣總督府專賣局廳舍，呈現出英國紅磚建築與後期文藝復興樣式混合的「辰野式」風格，是一醞釀出百年歷史及揉合中西韻味而成的古典建築。

今年文總特別與台灣啤酒合作，為城南活動期間首度敞開這充滿歷史故事的古蹟，不僅能讓大家近距離欣賞建築風華，也特別邀請6組樂團演唱：Crispy脆樂團、Control T、甜約翰、溫蒂漫步、四枝筆、Mary See the Future，在充滿歷史文化的古蹟及榕樹廣場中，為樂迷帶來精彩表演，並在廣場旁打造具有台灣常民記憶的傳統柑仔店、復古童玩，以及特色餐車美食進駐，讓大眾在古蹟中重溫巷弄人情的文化印記。

▲▼ 「城南有意思」生活節本周登場　漫步城南街頭、逾200家品牌邀你一同體驗城市文化 。（圖／北市府提供）

▲解謎集貼紙活動，邀請民眾走訪城南巷口店家，完成互動任務即可至文總攤換小禮物。

今年解謎及貼紙活動，文總與在地店家串聯，並設計8題與品牌名稱、品色相關的題目，邀請民眾一起化身城南小偵探，來場臺北城以南的解謎之旅，除了可在活動過程中穿梭於街頭巷尾，認識城南在地店家，完成任務後可獲得特製貼紙，藉由慢慢搜集並拼湊貼紙，可逐漸看到完整的貼紙樣貌，如同偵探拼湊線索並找出答案的推理過程，化身成為一位真正的城南小偵探，最後還可以至文總攤位換取限量的「疫苗卡套」及「兒童口罩」，整體活動更添趣味。

▲▼ 「城南有意思」生活節本周登場　漫步城南街頭、逾200家品牌邀你一同體驗城市文化 。（圖／北市府提供）

▲「春日好好市集」集結農產品、手作、毛孩，讓民眾有看、有吃還有玩。

▲▼ 「城南有意思」生活節本周登場　漫步城南街頭、逾200家品牌邀你一同體驗城市文化 。（圖／北市府提供）

▲《新活水》攤位以「懷舊書報攤」為主題，並於現場提供首次於市集現身的同名帆布袋。

此次「城南有意思」兩大主題市集，共逾200家品牌共襄盛舉，除了過去幾屆邀請的獨立出版、書店、文創等攤位，今年也擴大邀請多家品牌進駐，類型涵蓋飾品、寫真館、復古玩具及郵幣社等，以復古樣貌為市集帶來嶄新氣象。

《新活水》攤位也特別響應復古主題，以「懷舊書報攤」為主題，將雜誌拆解後重新組裝成掛報，透過不斷重複拆解、重組的過程，呈現《新活水》挖掘歷史、表現當代、開創未來的意象，另外《新活水》同名帆布袋也將首次現身市集，並特別開放民眾購買，帆布袋上的《新活水》Logo，特別設計成以震盪描邊的方式強調品牌名稱，除了帥勁有力外，也期待仿效水波震盪的漣漪，傳遞當代的文化想像。

而春日好好市集將帶來豐富多元的攤位，除了有可直接接觸到台灣在地小農的農產品區，還有手作、毛孩及飲食攤位，希望邀請民眾藉由逛市集攤位，更加了解台灣文化。

▲▼ 「城南有意思」生活節本周登場　漫步城南街頭、逾200家品牌邀你一同體驗城市文化 。（圖／北市府提供）

▲寓教於樂的特展「魔幻水之旅-城南有意思」，深受孩子及家長們的喜愛。

於3月22日開展至5月8日的「魔幻水之旅-城南有意思」特展，也將於「城南有意思」生活節活動期間開放給民眾參觀，此展覽將從生活情境出發，一步步引導孩子認識水資源，並瞭解水資源的重要，及傳達環境永續的概念。

▲▼ 「城南有意思」生活節本周登場　漫步城南街頭、逾200家品牌邀你一同體驗城市文化 。（圖／北市府提供）

▲2022城南有意思有書、有手作、有毛孩、有音樂、更「有意思」。

第五屆「城南有意思」生活節，將於4月2日至3日與大家見面，玲琅滿目的市集攤位及豐富活動，有書、有手作、有毛孩、有音樂、也「有意思」，邀請大家來一場文化探尋之旅。

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