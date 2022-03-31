4／30好朋友春日趴回歸！活動地點、交通方式一次搞懂

活動小組／活動報導

▲2022好朋友春日趴4／30（六）於臺灣當代文化實驗場C-LAB舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）

「2022 ETtoday好朋友春日趴」將於4／30（六）登場！這次活動地點位於建國玉市旁的「臺灣當代文化實驗場C-LAB」，距離捷運忠孝復興站步行僅需要8分鐘即可抵達，今年邀請到動力火車、韋禮安、J.Sheon、Karencici、張牧喬、Ponzii劉昊等人氣歌手帶來演出，現場還有好玩有趣的市集攤位、手作DIY課程、實境拍照打卡裝置、萌寵市集，好玩、好聽、好逛、好禮通通都有，記得4／30（六）就在臺灣當代文化實驗場，不見不散等你一起來享受陽光！

▲2022好朋友春日趴主舞台位於臺灣當代文化實驗場C-LAB東草坪，鄰近仁愛路上的南入口。（圖／活動小組）

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「2022 好朋友春日趴」活動地點位於建國玉市旁的臺灣當代文化實驗場C-LAB，活動主舞台則位於鄰近仁愛路三段上的東草坪，此外周邊更有多樣便利的大眾交通運輸工具，鼓勵大家多加利用喔！

【如何去2022好朋友春日趴呢？】

►捷運

•捷運忠孝復興站2號出口，沿忠孝東路三段步行至248巷懷生國中旁，約8分鐘。

•捷運忠孝新生站3號出口，沿忠孝東路步行至建國南路及濟南路口，約10分鐘。

►公車

一、離仁愛路入口最近站牌

• 仁愛建國路口二：37、261、270、311、621、630、651、 1728、仁愛幹線

二、濟南路入口最近站牌

• 正義郵局：204、212、232、262、299、600、605、1800、1815、S33、忠孝幹線

• 空軍總部：204、298、953、紅57

►自行開車

• 建國高架橋停車場(忠孝東路口)

• 嘟嘟房仁愛帝寶站(臺北市大安區建國南路一段222號)

• 北科大億光大樓停車場(由臺北市大安區建國南路一段105-135號入場) 近仁愛路入口

• 臺北農會停車場及附中公園地下停車場(臺北市大安區復興南路一段340巷)

■ 2022ETtoday好朋友春日趴

時間：2022年4月30日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（106台北市大安區建國南路一段177號），捷運忠孝復興站步行約8分鐘（建國玉市旁）。

■超狂演出陣容：邀請到動力火車、韋禮安、J.Sheon等大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！

■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！

■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2022/index.phtml