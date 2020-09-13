武界壩突襲放水3死1失蹤！今年4/13才安檢　已排除5大故障可能

記者趙蔡州／綜合報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成遊客3人死亡1人失蹤悲劇。水利署副署長王藝峰表示，此次意外並非正常放水，意外屬於機器故障問題，本署有要求管理單位每年做一次安全檢查，台電每半年也均會進行安全檢測，武界壩水庫上次檢查還是在今年4月13日，相關事故原因仍待釐清。

▲武界壩13日無預警放水，造成4名遊客被溪水沖走。（圖／記者鄧木卿攝）

水利署副署長王藝峰13日表示，依規定當水庫要開閘門放水時，需要通報下游相關單位，也就是水利署第4河川局的管轄範圍，但此次意外並不是正常放水，因為機器故障導致閘門自動開啟，所以本署也是接獲台電的通知後，才得知閘門意外打開。

王藝峰透露，水利署有要求水庫的管理單位每年做一次安全檢查、每5年要加做相關設備的整體結構安全評估，武界壩上次評估通過是在2013年，2019年也有完成安全評估作業，但本署還沒有通過審查。

他強調，水利署目前已經成立水庫安全小組，14日將會同台電前往武界壩調查，至於此次故障造成意外會不會開罰，主要要看是否有人為疏失或不遵守法律，若單純意外應該不會涉及行政罰責，家屬賠償則是家屬跟台電的民事責任。

▲台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中。（圖／台電提供）

台電表示，類似閘門異常自動開啟的情形從未發生，武界壩依規定每半年均有進行安全檢查，上次檢查日期為2020年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次例行檢查為10月中旬，未料於下次定檢前發生意外。

台電透露，武界壩一共有11個閘門，但唯有6號閘門自動打開，目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，意外是否為程式或通訊系統問題，還是有其他異常或人為因素仍待釐清。