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9千人賞美景做公益　中區國稅局統一發票盃熱情開跑

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▲▼中區國稅局統一發票盃熱情開跑，吸引9千人一起捐發票、做公益。（圖／國稅局提供）

▲財政部政務次長莊翠雲（左2）、台灣企銀董事長黃博怡（左1）和台中市副市長黃國榮（右2）共同鳴槍。（圖／國稅局提供）

記者鄧木卿／台中報導

由財政部與台灣企銀主辦，中區國稅局承辦的2020年統一發票盃台中場路跑13日在高美濕地熱情鳴槍，全程4公里，近9千人沿著壯觀的風車大道，欣賞濕地美景，並且募集268168張發票，國稅局將捐給6家中部社福團體，民眾既能健身又能做公益，一舉兩得。

▲▼中區國稅局統一發票盃熱情開跑，吸引9千人一起捐發票、做公益。（圖／國稅局提供）

▲中區國稅局統一發票盃熱情開跑，吸引9千人一起捐發票、做公益。（圖／國稅局提供）

中區國稅局表示，路跑活動不僅提倡全民運動風氣，並可募集發票幫助社福團體，為了推廣雲端發票，現場還協助民眾下載統一發票兌獎APP及行動支付APP，只要行動支付10元並以載具儲存雲端發票，就可購得超值飲品及點心，讓民眾在現場體驗行動支付結合雲端發票帶來的便利性，落實節能環保愛地球的理念。

▲▼中區國稅局統一發票盃熱情開跑，吸引9千人一起捐發票、做公益。（圖／國稅局提供）

路跑活動共吸引近9千名民眾到場，募集268168張發票，由財政部政務次長莊翠雲、台灣企銀董事長黃博怡等人代表捐給「財團法人天主教會新竹教區附設苗栗縣私立聖家啟智中心」、「台中市山海屯國際生命線協會」、「社團法人台灣福氣社區關懷協會」、「社團法人彰化縣愛鄰社會福利協會」、「社團法人南投縣康復之友協會」、「財團法人雲林縣雲萱基金會」等6家社福團體。

鳴槍儀式除了莊翠雲、黃博怡外，還有台中市副市長黃國榮、台灣港務公司台中港務分公司主任秘書王國瑛等人，高雄場10月18日在高雄文化中心登場，歡迎民眾踴躍參與。

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