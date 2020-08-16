花蓮慈濟歡慶34歲！健康路跑慶祝生日　全程11.3公里300人參加

▲近三百位社區鄉親與醫院同仁以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院慶祝啟業34周年，16日清晨5時30分，近3百位社區鄉親與醫院同仁自慈院圓環出發，以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。總長11.3公里的路程，經過38分42秒，社區男子組林福勝率先跑回終點，接著由同組的鍾和與何少騏分別以41分59秒、44分31秒，贏得第二、三名。

花蓮慈院院慶最具傳統與代表性的「回歸心靈故鄉路跑暨健行活動」，因今年逢新冠肺炎疫情，路線更改外並將終點設在醫院，跑者伴著晨曦，沿著國福大橋、國福國小、美崙溪上游旁的田間小路，再轉進濟慈路接上達固湖灣大路，有的人跑步，有的人健走還有人以騎腳踏車，來為花蓮慈院慶生。出發前，花蓮慈院林欣榮院長表示，很感恩每年院慶路跑都有數百位鄉親參加，一起慶祝花蓮慈院34周年，未來的一年也會持續以「守護生命、守護健康、守護愛」的使命，守護東部鄉親。

▲醫院長青男子組第二名林欣榮院長，雖然到了可以買敬老票的年紀，但還是要保持運動習慣。

11.3公里的路程，讓許多愛好路跑的吉安路跑隊跑友與慈濟志業同仁、慈濟中學風起社付出全力，一步一腳印往前邁進。第一位抵達醫院的是社區男子組林福勝，只用了38分42秒抵達終點，平常就有練跑習慣的林福勝表示，雖然沒有達成自己設定三十分鐘完賽的目標，還是很高興今年第一次參加，就獲得第一名，明年會繼續努力突破自己。

▲第一位抵達醫院的是社區男子組林福勝，只用了38分42秒抵達終點。

醫院男子組第一名則是藥學部的湯岳勳，他表示，今年路跑路線與去年不同，還有一段上坡路段，讓路跑更有挑戰，很開心獲得院內男子組第一名。而教學部副主任鄭伊佐，則是第一位跑回醫院的醫師並表示，幾乎年年都來參加路跑活動，很榮幸是第一位跑回醫院的醫師，也鼓勵大家多運動，有益身體健康。打破一般認為醫護人員忙於工作而缺乏運動的誤會，證明花蓮慈院是名符其實的「健康醫院」。

▲醫院男子組第一名則是藥學部的湯岳勳。

醫院長青男子組第一名由花蓮慈院研究部副主任馮清榮獲得；同組第二名則是林欣榮院長，他指出，雖然到了可以買敬老票的年紀，但還是要保持運動習慣，維持身體健康。

▲就讀慈大附中高三的駱庭鈺（左）說，把握在校最後一次在花蓮路跑的機會，邀約爸爸（中）、堂妹（右）一起來參加路跑活動。

而今年女子組，由傅崇瑀以50分09秒獲得社區女子組第一名外，緊接追在後的温蕙甄以52分09秒成績獲得醫院女子組第一名，而腎臟內科血液透析室的陳鳳秋護理師，以1時6分19秒獲得醫院長青女子組第一名。

每年院慶傳統的路跑健行不光是健康促進活動，也是社區民眾的家庭活動日，就讀慈大附中高三的駱庭鈺說，把握在校最後一次在花蓮路跑的機會，邀約爸爸一起來參加路跑活動，很開心一起完賽外，也放鬆學測前的心情，還能訓練體力。

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