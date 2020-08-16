　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮慈濟歡慶34歲！健康路跑慶祝生日　全程11.3公里300人參加

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲近三百位社區鄉親與醫院同仁以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

近三百位社區鄉親與醫院同仁以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院慶祝啟業34周年，16日清晨5時30分，近3百位社區鄉親與醫院同仁自慈院圓環出發，以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。總長11.3公里的路程，經過38分42秒，社區男子組林福勝率先跑回終點，接著由同組的鍾和與何少騏分別以41分59秒、44分31秒，贏得第二、三名。

花蓮慈院院慶最具傳統與代表性的「回歸心靈故鄉路跑暨健行活動」，因今年逢新冠肺炎疫情，路線更改外並將終點設在醫院，跑者伴著晨曦，沿著國福大橋、國福國小、美崙溪上游旁的田間小路，再轉進濟慈路接上達固湖灣大路，有的人跑步，有的人健走還有人以騎腳踏車，來為花蓮慈院慶生。出發前，花蓮慈院林欣榮院長表示，很感恩每年院慶路跑都有數百位鄉親參加，一起慶祝花蓮慈院34周年，未來的一年也會持續以「守護生命、守護健康、守護愛」的使命，守護東部鄉親。

▲近三百位社區鄉親與醫院同仁以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

醫院長青男子組第二名林欣榮院長，雖然到了可以買敬老票的年紀，但還是要保持運動習慣。

11.3公里的路程，讓許多愛好路跑的吉安路跑隊跑友與慈濟志業同仁、慈濟中學風起社付出全力，一步一腳印往前邁進。第一位抵達醫院的是社區男子組林福勝，只用了38分42秒抵達終點，平常就有練跑習慣的林福勝表示，雖然沒有達成自己設定三十分鐘完賽的目標，還是很高興今年第一次參加，就獲得第一名，明年會繼續努力突破自己。

▲近三百位社區鄉親與醫院同仁以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

第一位抵達醫院的是社區男子組林福勝，只用了38分42秒抵達終點。

醫院男子組第一名則是藥學部的湯岳勳，他表示，今年路跑路線與去年不同，還有一段上坡路段，讓路跑更有挑戰，很開心獲得院內男子組第一名。而教學部副主任鄭伊佐，則是第一位跑回醫院的醫師並表示，幾乎年年都來參加路跑活動，很榮幸是第一位跑回醫院的醫師，也鼓勵大家多運動，有益身體健康。打破一般認為醫護人員忙於工作而缺乏運動的誤會，證明花蓮慈院是名符其實的「健康醫院」。

▲近三百位社區鄉親與醫院同仁以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

醫院男子組第一名則是藥學部的湯岳勳。

醫院長青男子組第一名由花蓮慈院研究部副主任馮清榮獲得；同組第二名則是林欣榮院長，他指出，雖然到了可以買敬老票的年紀，但還是要保持運動習慣，維持身體健康。

▲近三百位社區鄉親與醫院同仁以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

就讀慈大附中高三的駱庭鈺（左）說，把握在校最後一次在花蓮路跑的機會，邀約爸爸（中）、堂妹（右）一起來參加路跑活動。

而今年女子組，由傅崇瑀以50分09秒獲得社區女子組第一名外，緊接追在後的温蕙甄以52分09秒成績獲得醫院女子組第一名，而腎臟內科血液透析室的陳鳳秋護理師，以1時6分19秒獲得醫院長青女子組第一名。

每年院慶傳統的路跑健行不光是健康促進活動，也是社區民眾的家庭活動日，就讀慈大附中高三的駱庭鈺說，把握在校最後一次在花蓮路跑的機會，邀約爸爸一起來參加路跑活動，很開心一起完賽外，也放鬆學測前的心情，還能訓練體力。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
快訊／陸軍6軍團21砲指部庫房爆炸！3官兵困火場
大馬確診者住北部「不排除台灣染疫」　將會依手機軌跡再疫調
大馬確診病例2月就來台！接觸5人　指揮中心公佈最新調查結果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮慈濟歡慶34歲！健康路跑慶祝生日　全程11.3公里300人參加

2020搶灘料羅灣熱鬧開游700泳士加入　園遊會親子氣墊區HIGH翻天

台泥與社區共好！DAKA園區音樂舞台　提供過往旅客輕鬆聆賞

「涼山情歌」瑪家紅黎公主選拔　排灣族卓莪冷奪后冠

花蓮美崙溪畔日式宿舍群建築整修　金額1.6億歷年規模最大

6大面向施政超有感！縣市施政滿意度　徐榛蔚獲8成縣民肯定

太魯閣錐麓古道維修安全設施　9月15日起分3階段封閉

鼓勵端正社會風氣　「服務利他獎」6年發出580萬

嘉義市購物節消費登錄8月底可望破億　大賣場金額最大宗

企業誠信廉政座談　嘉檢攜手嘉市府共同守護食安

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

八三夭再唱小巨蛋《想見你》必聽　 頑童MJ116合體幹大事啦！

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

花蓮慈濟歡慶34歲！健康路跑慶祝生日　全程11.3公里300人參加

2020搶灘料羅灣熱鬧開游700泳士加入　園遊會親子氣墊區HIGH翻天

台泥與社區共好！DAKA園區音樂舞台　提供過往旅客輕鬆聆賞

「涼山情歌」瑪家紅黎公主選拔　排灣族卓莪冷奪后冠

花蓮美崙溪畔日式宿舍群建築整修　金額1.6億歷年規模最大

6大面向施政超有感！縣市施政滿意度　徐榛蔚獲8成縣民肯定

太魯閣錐麓古道維修安全設施　9月15日起分3階段封閉

鼓勵端正社會風氣　「服務利他獎」6年發出580萬

嘉義市購物節消費登錄8月底可望破億　大賣場金額最大宗

企業誠信廉政座談　嘉檢攜手嘉市府共同守護食安

林冠綸執教追夢　喊話攻城獅主打3大球風

獨／花1萬2住4星級酒店　打開房門驚呆了…醫師怒PO網：雷到爆！

「嗯～嘛～」鸚鵡猛親分身玩偶　自帶音效狂啾閃瞎媽

LEXUS第1台電動車「明年3月開始交車」！UX 300e英國展開接單

頭皮老化小心掉髮、皮屑跟著來！5招必學「頭皮抗老」保養法

白家綺曝「睡前愛的儀式」感情增溫　與吳東諺「專屬暗號」曝光

川普連任可能內閣總辭！　嗆「一句話」留伏筆：對國防部長沒意見

老公下班都先抱牠！　肥橘貓「抖肉飛撲」奪愛正宮心碎

韓國瑜站台加分？　葉元之：否則李眉蓁不超過20萬票

辣腹肌妹幫母餵狗　隔壁大媽「拿手機猛拍」她不爽反應…竟遭當街斷頸奪命！

情趣用品掉一地！女店員調監視器　見等身娃娃「轉身看鏡頭」嚇壞

地方熱門新聞

女撞阿嬤菜攤！逼賠千元還搶走5顆南瓜

短褲女受困「肉粽角」　險遭滅頂

「蒸汽火車之王」DT668　由中壢駛進富岡

內埔警召開廟會遶境約制會議　鬥毆送辦

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

高屏大橋機車違規　警7天開逾100罰單

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

統籌分配款不公　桃園要向中央要錢

台中新娘一看鷹架籠痛哭！控婚宴崩壞

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

台南夏日音樂節將軍吼學甲警確保安全

餐廳養魚遭毒殺！女老闆見屍群崩潰

包牌挑戰31億威力彩中1萬2　彩券行購物資送育幼院

陪張榮志逛恆春老街　周錫瑋、鄭正鈐行銷恆春之美

更多熱門

相關新聞

肺炎死亡率竟比癌症高！醫曝關鍵因素

肺炎死亡率竟比癌症高！醫曝關鍵因素

癌症是國人殺手，更為台灣10大死因之首，但癌症並不是造成老年人死亡率最高的疾病。老年人得到癌症，一年的死亡率不到20%，但若感染「肺炎」，死亡率遠高於20%。其中，要特別注意「吸入性肺炎」！吸入性肺炎是一種肺部感染，是由於胃或口腔進入肺部的物質相對較多引起的。症狀通常包括相對較快發作的發熱和咳嗽。併發症可能包括肺膿腫。

運動飲料藏陷阱！1瓶＝嗑7顆方糖...專家曝「超可怕熱量」

運動飲料藏陷阱！1瓶＝嗑7顆方糖...專家曝「超可怕熱量」

男急匯36萬給「參戰受傷女網友」　警神回勸說

男急匯36萬給「參戰受傷女網友」　警神回勸說

冰沙糖量超嚇人！營養師揭「路易莎咖啡」熱量表

冰沙糖量超嚇人！營養師揭「路易莎咖啡」熱量表

英國三明治工廠近300員工確診

英國三明治工廠近300員工確診

關鍵字：

慈濟醫院健康路跑慶生新冠肺炎生日

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

川普弟紐約病逝　享壽71歲

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

最後一名逆轉！桃園小將炸速奪冠

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

加300賓士成網紅　臉書狂貼足跡

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面