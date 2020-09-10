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團聚陸配來台方案「積極討論中」　陸委會：外界勿負面解讀

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▲▼台商徐正文9/8召開記者會，呼籲基於人道關懷政府應儘速放行團聚陸配返台，會中有多位陸配配偶現身說法希望政府能夠成全他們的一點小小心願。（圖／記者湯興漢攝）

▲台商徐正文8日召開記者會，呼籲基於人道關懷政府應儘速放行團聚陸配返台，會中有多位陸配配偶現身說法。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

小明、陸生逐步開放後，針對中央仍未鬆綁的「持團聚證陸配來台」議題，陸委會發言人邱垂正10日表示，有關方案正與指揮中心和各相關機關積極討論中，政府會在安全防控的原則下，讓團聚陸配能夠盡快返台，「我想外界不需要做負面解讀。」

受新冠肺炎疫情影響，政府自1月底開始陸續宣布境管措施，包括限制持團聚證陸配、陸生、陸籍陸配子女（小明）來台，後隨疫情趨緩，應屆畢業陸生、0到6歲小明和境外生（含小明）陸續開放。

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

面對配偶遲遲無法來台，近日不少團聚陸配家庭出面現身說法，台商徐正文也多次召開記者會請願，他直言，其他海外國家配偶、外籍勞工、傳教士都可以來台，甚至連美國豬都能來台，難道團聚證陸配比美國豬都不如？盼政府基於人道關懷，儘速放行，不要拆散夫妻和家庭，如果政府對疫情有膽心，他們願意集中隔離，或是提前做核酸檢測。

對於團聚證陸配來台、小明返台進度，邱垂正10日在例行記者會上表示，有在台就學的陸籍子女，現已開放都可以返台，至於有一部分沒有學籍的陸籍子女，官方也會以循序漸進、分流分量原則來逐步放寬。

他說明，在團聚陸配返台事宜上，秉持安全防控原則，井然有序鬆綁各領域措施，是既定的政策，有關方案正與指揮中心和各相關機關積極討論中，以讓團聚陸配能夠盡快返台，「我想外界不需要做負面解讀。」

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