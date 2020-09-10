團聚陸配來台方案「積極討論中」　陸委會：外界勿負面解讀

▲台商徐正文8日召開記者會，呼籲基於人道關懷政府應儘速放行團聚陸配返台，會中有多位陸配配偶現身說法。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

小明、陸生逐步開放後，針對中央仍未鬆綁的「持團聚證陸配來台」議題，陸委會發言人邱垂正10日表示，有關方案正與指揮中心和各相關機關積極討論中，政府會在安全防控的原則下，讓團聚陸配能夠盡快返台，「我想外界不需要做負面解讀。」

受新冠肺炎疫情影響，政府自1月底開始陸續宣布境管措施，包括限制持團聚證陸配、陸生、陸籍陸配子女（小明）來台，後隨疫情趨緩，應屆畢業陸生、0到6歲小明和境外生（含小明）陸續開放。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

面對配偶遲遲無法來台，近日不少團聚陸配家庭出面現身說法，台商徐正文也多次召開記者會請願，他直言，其他海外國家配偶、外籍勞工、傳教士都可以來台，甚至連美國豬都能來台，難道團聚證陸配比美國豬都不如？盼政府基於人道關懷，儘速放行，不要拆散夫妻和家庭，如果政府對疫情有膽心，他們願意集中隔離，或是提前做核酸檢測。

對於團聚證陸配來台、小明返台進度，邱垂正10日在例行記者會上表示，有在台就學的陸籍子女，現已開放都可以返台，至於有一部分沒有學籍的陸籍子女，官方也會以循序漸進、分流分量原則來逐步放寬。

他說明，在團聚陸配返台事宜上，秉持安全防控原則，井然有序鬆綁各領域措施，是既定的政策，有關方案正與指揮中心和各相關機關積極討論中，以讓團聚陸配能夠盡快返台，「我想外界不需要做負面解讀。」

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