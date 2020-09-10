《花木蘭》片尾惹議　陸委會：打壓人權無法獲台人認同

▲《花木蘭》劇照。（圖／迪士尼提供）

記者陳政錄／台北報導

迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan）近日在台上映，但因主角劉亦菲曾支持港警、片尾感謝「吐魯番公安局」遭抵制。對此，陸委會發言人邱垂正10日評論稱，中共持續打壓新疆人權的作法，只會讓國際社會唾棄，更無法獲得台灣人民的認同。

邱垂正說，台灣是自由民主的國家，外國商業電影均可能台灣發行，還有映演，台灣民眾也是有是否接受的自由選擇權。





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，劉亦菲曾在香港「反修例」示威期間，於社交平台上貼出「我支持香港警察，你可以打我了」的文章挺港警，引起《花木蘭》自上映檔情不斷因疫情延宕以來，就廣受討論。

此外，《花木蘭》電影片尾還出現感謝中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部、吐魯番公安局的字句，因其被指是參與興建、管理新疆維吾爾族人集中營的單位，讓迪士尼廣受外界抨擊忽視人權。

不過，《花木蘭》4日在台上映，首日票房就開出260萬元佳績，拿下第二名，而全台首周票房累積約3400萬元，登上新片票房冠軍，不少鄉民直呼，「哪有抵制，票房超好」、「沒人抵制啊，票房冠軍欸」、「抵制的是本來就不會去看的，又不是大家都參與抵制，不看的就不看，要看的就去看，誰也沒改變誰」、「抵制到票房第一？笑死」。

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