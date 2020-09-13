安平觀音亭中元「瑜珈焰口法會」　法會殊勝圓滿

▲台南市安平觀音亭今年中元普度，因受新冠疫情關係縮小規模，遂改辦「瑜珈焰口法會」，禮請到高雄佛教會理事長悟豪師父主持，透過誦地藏寶懺，「瑜珈焰口法會」等科儀式，祈求國泰民安，諸事平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平觀音亭2020年農曆7月25日中元普度，因受新冠疫情關係縮小規模，遂改辦「瑜珈焰口法會」，已經有17年沒辦過焰口法會，禮請到高雄佛教會理事長悟豪師父主持，上午是誦地藏寶懺，下午是瑜珈焰口法會，整個念佛堂擠得滿滿，法會於晚上6時圓滿結束。

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安平觀音亭指出，中元節是道教的節日，佛教稱「盂蘭盆節」，安平觀音亭在吳高明月主委的帶領下，逐漸從民間傳統信仰廟宇，轉型過渡到為佛教寺廟，所以在安平觀音亭可以同時看到道教與佛教科儀並行，之前農曆7月都是辦三時繫念法會，今年因受新冠疫情的關係縮小規模，即改辦「瑜珈焰口法會」，已經有17年沒辦過焰口法會，中元節禮請到高雄佛教會理事長悟豪師父主持，上午是誦地藏寶懺，下午是瑜珈焰口法會，法師、信眾將安平觀音亭整個念佛堂擠得滿滿，吳高明月主委親率廟方委員與信眾一同參與，共沐法恩，法會到晚上6時圓滿結束。

吳高明月主委引用全國宗教資訊網資料說明指出，「瑜伽焰口」是根據《救拔焰口餓鬼陀羅尼經》而發展出來的施食餓鬼之法會。燄口施食法會，主要是通過主法的金剛上師，經由身結手印，口誦真言，意持觀想，以逹到身、口、意三密相應，即身變化為本尊聖觀音，進而能為鬼道眾生，變現甘露法食，講經說法，期能使鬼道眾生超生佛國淨土。





佛教六道輪迴中，餓鬼道眾生因其過去惡業無法進食，所有食物到口邊皆化為火焰，必須經由法師以儀式化食，餵飽惡鬼使其解脫。根據唐代三藏沙門不空所譯《瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經》，「焰口」代表餓鬼。有餓鬼名曰焰口，因為其形醜陋身體枯瘦，口中火然咽如針鋒。有時也以「面然」代替「燄口」來稱餓鬼。另外《焰口餓鬼經》則以「焰口」為餓鬼道中鬼王的名字，因為他「口中火然咽如針鋒」，故意譯為「焰口」，以生前慳吝之故，遂有此一果報。這裡的施放「焰口」，是強調這些惡火，法師實則滅餓火，使餓鬼皆得超度，我國社會非常注重祭拜祖先，結合施食餓鬼，放燄口亦成為追薦死者的佛事。

安平觀音亭中元節也準備各式祭品，以普度眾生，透過誦地藏寶懺，「瑜珈焰口法會」等科儀式，祈求國泰民安，諸事平安。並虔誠跟隨法師雙手端棒「超薦牌位」，在完成法會儀式後，以火化之迴向亡者，令其罪障消除，往生佛國，而達法會冥陽兩利的目的。

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