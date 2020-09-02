中元普渡祭祀活動多　焚燒紙錢務必注意用火安全

▲台南市新營區復興路1家運動中心發生火警，經鑑定起火原因為燒金紙引燃，台南市消防局請民眾注意燒金紙的用火安全，以減少火災發生及財產損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區復興路1家運動中心，3層鐵皮加蓋， 1樓倉儲內雜物及運動器材於9月1日下午3時19分發生火警，經鑑定起火原因為燒金紙引燃，台南市消防局指出，時值農曆7月份民眾拜拜燒紙錢的場合較多，為避免造成火災導致重大傷亡， 請民眾注意燒金紙的用火安全，以減少火災發生及財產損失。

台南市長黃偉哲表示：「人人知防火，戶戶齊歡樂」，中元節期間普渡及祭祀活動多，家家戶戶都會燒香，並焚燒大量紙錢普度，祈求諸事平安時，籲請民眾於焚燒紙錢時，務必注意安全，防範因焚燒紙錢不當而釀成災害。農曆7月期間，各村里、家家戶戶、機關學校、公司行號及神壇廟宇等，都會舉辦祭拜活動，祈求全年平安順利，尤其是中元節即將到來，依傳統習俗在中元普渡期間，免不了焚燒紙錢；消防局呼籲鄉親減燒紙錢，最好不燒紙錢，若一定要焚燒紙錢，務必遵守下列安全注意事項，以免不慎造成火災：一、焚燒紙錢應使用金爐，選擇空曠處、遠離易燃物或瓦斯桶。二、預先準備水桶及滅火器，若紙錢飄散時，可進行初期滅火，以避免擴大延燒。三、風速過大時不可焚燒紙錢。四、焚燒紙錢時應避免兒童靠近。五、焚燒過程中應隨時有人看守，確認餘燼熄滅不再復燃後才可離開。

消防局長李明峯呼籲民眾，「時時注意安全，處處預防火災」，民眾於辦理節慶祭祀活動祭拜好兄弟並祈求諸事平安時，應需兼顧生命財產安全，如果因飛火造成延燒，應立即撥打119向消防局通報，若火勢不大，先試著使用滅火器或身邊水源做初期滅火，火勢若擴大則應儘快離開現場，以保生命安全。

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