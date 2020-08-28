疫情衝擊大　南鯤鯓代天府中元大普度贊普桌數上萬減至3647桌

▲台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府大普度，雖然下大雨，虔誠信眾仍然準備琳瑯滿目祭拜供品參拜，場面盛況熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台灣王爺總廟」台南市北門區南鯤鯓代天府，28日下午舉辦2020中元大普度，每年被公認為南台灣最大普度場，上萬桌祭拜的供品總價值超過1000萬元以上，今年疫情衝擊經濟，贊普桌數只有3647桌，雖然下大雨，虔誠信眾寺廟仍然準備山珍海味、琳瑯滿目祭拜的供品參拜，場面盛況熱鬧。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，南鯤鯓是台灣王爺總廟，農曆7月不關廟門，信眾參拜踴躍，每年在農曆7月10日為歷年來因天災人禍所造成的亡魂舉辦中元大普度，孝敬好兄弟，部分贊普祭禮貢品及白米也會捐助給關懷戶「呷平安」。最近幾年中元節普渡已經有1萬6000多桌，今年逢新冠肺炎疫情衝擊，減少許多供品的桌數。

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侯賢遜說，感謝南鯤鯓代天府諮詢顧問團主席暨鯤鯓王慈善基金會董事長侯博明，捐贈100萬元協助鯤鯓王慈善基金會全國各地急難救助專款專用。

南鯤鯓廟的普度場設在廟庭廣場、五王殿及萬善爺堂前廣場等處，今年五大斗燈會首為「主會首」王逢輝、「副會首」統珍菜脯王 邱永圳、「主醮首」美國春雨五金制品有限公司 翁重鈞、「主壇首」陳美香、「主普首」鄭淨尹。全球鯤鯓王聯誼會總會長：鯤鯓王先鋒官台北代府殿、北區會長：台北鎮北宮、中區會長：代天巡府福安館、南區會長：財團法人二重港仁安宮、南鯤鯓代天府諮詢顧問團、贊普單位：泰國暹邏代天宮、南鯤鯓王台日聯誼會、中華民國五王濟世行善會、代天宣化行善團、鯤瀛志工隊、南鯤鯓萬善堂上善團、後鎮仔三王壇、南鯤鯓萬善爺志工團、南鯤鯓虎爺會、台灣製罐護台宮、中洲慈福宮以及海量數位工程公司、各公司行號、各塭頭、各善信大德。因配合政府防疫政策，避免群聚感染，今年普度桌數縮減，為總桌數3647桌。



南鯤鯓廟邀請法師團遵循道教科範，在大法師引導下，由南鯤鯓廟董事長王連興和董監事、各斗燈首及信眾在下午1時奏鼓安壇，迎請大士爺開光，贊普開香，另有施放普度七星燈、放水燈等儀式，普度法會科儀持續到傍晚後由開基大王指示送孤化紙、鳴炮收普，慶讚中元科儀圓滿，合境平安。

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