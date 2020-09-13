老公「穿工人服」趕參加兒家長日！人妻崩潰嫌髒　網怒：妳心才髒

▲工人爸爸下班趕去參加孩子座談會。非當事人。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

老公辛苦賺錢養家，卻被嫌穿工人服出門丟臉！一名人妻日前在臉書表示，前陣子小孩學校舉辦座談會，每一位家長都有到場參加，放眼望去其他人的爸爸都穿得正式整齊，唯獨身旁的老公穿著工人服趕來，讓她無奈表示，「就你最髒！」這篇貼文曝光沒多久就引發熱議，惹來大批網友怒轟。

這名人妻在臉書粉專「靠北老公」匿名表示，老公的職業是工人，一家四口都仰賴一個人的收入生活，雖然她很感謝對方的付出，但日前發生一件讓她很崩潰，老公下班竟然直接穿著「土水工作服」趕去參加孩子學校座談會，「別人爸爸都乾乾淨淨的就你最髒」，竟然沒有想到要帶一套乾淨衣物來換，讓她實在很困擾。

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▲風向全在砲轟PO文的人妻心態不對。（示意圖／資料照）



原本這篇貼文是想要抱怨老公，結果底下留言一面倒都在砲轟她心態不健康，老公為家庭四處奔波，卻還被自己老婆嫌髒，重點應該放在老公在乎小孩與家庭的心，並非身上穿什麼衣服，有網友指出，「衣服髒怎麼了嗎？錢也很髒，不要拿喔！」

其他人回應，「我反而會更感謝孩子的爸，為了小孩下班還立刻趕去」、「妳真的很好意思講欸！！最髒的是妳的心啊」、「無法認同你的觀點，妳先生的職業是令人尊敬的，他對孩子的愛不是建立在外表上」、「嫌髒，妳的心才髒，妳靠的是他努力賺來的錢才有好日子過」、「你錢拿的倒很爽啊，你可以去做看看土水，然後還有力氣參加座談會。」