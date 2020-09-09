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汐止民宅牆壁突倒塌！男施工一半遭壓傷「雙腿當場斷」

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▲汐止區發生屋內牆壁坍塌意外，工人遭壓傷送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區發生屋內牆壁坍塌意外，工人遭壓傷送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、徐愷昕／新北報導

新北市汐止區9日上午10時許發生一起工安意外！65歲林姓男子在茄福街一處民宅裝潢施工時，屋內牆壁不明原因突然倒塌，當場壓住他雙腿。消防獲報後速趕赴現場將受困的林男救出。據了解，林男雙腿骨折，頭、腹部也有多處撕裂傷，起初意識還清醒，未料送醫過程意識逐漸模糊，12點許宣告不治，至於事故詳細發生原因為何仍有待調查釐清。

1402更新：

中午12點林姓工人仍傷重不治身亡。

▲汐止區發生屋內牆壁坍塌意外，工人遭壓傷送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

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