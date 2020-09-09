女鵝突大叫！「地表最強人妻」奪命滅蟑法　萬人跪：有外接case嗎

▲小強哥安息吧～（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

真的是為母則強！一名人夫哭笑不得表示，日前家裡蹦出一隻超肥蟑螂，嚇得父女倆不知所措，結果老婆以迅雷不及掩耳的速度，使出剪刀手滅蟑，照片曝光後，引發萬人猛烈跪讚，「值得託付一生的女人」、「當媽後都會變超人」！

一名男網友在臉書《爆廢公社》爆笑驚呼，某天在家好端端的，突然女兒放聲尖叫，原來地上竄出一隻肥滋滋小強哥，當下原PO根本措手不及，結果老婆一秒現身，使出超狂大絕招「奪命剪刀手」，輕鬆兩下就掐死小強。

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畫面可見，一命嗚呼的小強就卡在老婆的無名指、小拇指之間，僅露出頭部與觸鬚，讓人看了頭皮發麻，而原PO甘拜下風直呼，「地表最強人妻！無敵人母！徒手抓小強！」

▲網友想把人妻給租回去！（圖／翻攝爆廢公社）



照片曝光後，迅速掀起1.1萬人朝聖，紛紛笑虧「地表最強的生物是小強，地表最猛的勇士是你老婆，結論不要惹她，看看小強怎麼死的，結案」、「請問太座有外接case嗎」、「我娘也是…偶爾還會把蟑頭撕毀」、「當媽媽之後真的就像是吃了無敵星星」、「超強！請受我一拜」、「徒手抓蛇我可以，但小強太恐怖了」、「真的很強，我的大拇指不爭氣的翹起來了」、「 手一定很臭！大蟑螂霹靂臭的」、「好可怕，隔著螢幕就覺得牠要衝出來了，怕爆QQ」、「請問你老婆還缺乾女兒嗎」。

擅自貼文一度也讓原PO小命不保，他在文末更新自嘲，「我老婆剛剛把我的手機拿去看了！本來說我很北爛！但是看到讚跟留言！我就沒事了...」