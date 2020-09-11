躲樓梯吃午飯！他卑微吐「工人也是人啊」　網反戰爆：沒這麼可憐

▲原PO苦情坐在樓梯吃午餐！（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

「工人也是人啊！」一名工人哥哀怨表示，就怕自己汗臭味太重，不敢光明正大去超市，也不敢午休時間進去客戶家吃飯，只好躲在樓梯間休息，「這就是工人！」討拍完貼出後，一派網友給予打氣，而另一派則認為內心戲太重，「別把自己想得那麼的卑微！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享做工的日常，每天忙起來渾身是汗臭味，就怕去超商引起客人異樣的眼光，或著是刻意閃避的尷尬場面，只好先備妥零錢，「好等沒人才能進去...」

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而今（11）日赴客戶家施工，結束上半天工程，原PO早已噴汗溼透，但他很有自知之明，不敢在業主家吃飯，只能卑微表示「只好坐在又悶又暗的樓梯快速的吃～遇到鄰居上下樓還要趕快站起來閃一旁讓人過～這就是工人...」

職業不分貴賤，底下網友放送暖能量打氣，「靠自己勞力賺錢，不用在意別人的眼光，真的對你閃躲的人，心態才有病」、「認真賺錢的人一點都不髒」、「做工不可恥，可恥的是那些忘了誰造房給他們住的人」、「我家裡在裝潢的時候都開風扇給師傅吹，也會幫他們買便當，畢竟很辛苦」、「先是做工，慢慢地成了技工，然後成了小老闆，最後成了大老闆，不要著急」、「你自己怎麼想，就會覺得別人怎麼看你」。

▲網看傻，別看不起自己！（圖／翻攝爆廢公社）



不過，也有網友反酸，「別把做工講的那麽卑微好嗎？是做工不是做乞丐」、「月經文又來了」、「我做工都沒這麼多戲，還是多找點事做別亂想」、「發這種文就是看不起自己」、「是你自己給自己設定了這樣的地位，現在才沒那麼誇張的仇工」。

也有技術職人路過回應，「沒這麼誇張吧，我噴漆和磨髒也沒像這樣」、「抿石小工路過~問心無愧~即是自在」、「從來也不管別人怎樣看我，我工作我高貴我驕傲，我以鐵工為榮」、「我是收廚餘的大隊長，誰敢笑我，我就用廚餘潑他」、「我在當冷氣師傅的時候都自已多帶衣服換，給您參考，不用好像工人很可憐這樣」。