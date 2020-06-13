王定宇回嗆吳斯懷「有品德問題」：道歉就原諒你

▲王定宇、吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導



立委吳斯懷13日指控立委王定宇在臉書曝光中科院11日發射天弓三型增程飛彈的消息，並痛批他非首次洩漏軍事機密，「非常愚蠢」，總統蔡英文不該視而不見，國防部也應嚴查王定宇洩密管道。對此，王定宇不久拍影片回嗆，吳斯懷毫無查證隨意指控，該道歉就道歉，不然就到法院好好弄清楚。

王定宇拍影片痛批，吳斯懷喪失證跟google的能力，有關天弓三演習的訊息，事實上12日大概上午九時許，就有各大媒體報導，而他在中午12時許分享訊息，其實沒離開報導內容範圍，稍微查證一下就找到了，至於天弓三的性能都寫在維基百科上面，google就有了，所以這種不查證，隨意指控別人洩密，事實上違法。

王定宇提醒，「吳斯懷請你查清楚，該道歉就道歉，否則這樣惡意散播的人，我想有空我們就到法院，好好弄清楚吧」，吳斯懷毫無查證隨意指控別人，他認為不是能力問題，而是品德問題，「再說一次，不查證就恣意批評的人，那就法院見，我希望吳斯懷自重」。

不過王定宇臉書也有提到，若吳斯懷道歉，就會原諒他。

▼王定宇臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

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