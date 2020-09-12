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「力挺台灣豬、捍衛全民健康」　屏東市場公投連署1天近千人參與

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▲國民黨屏東縣黨部於12日在屏東市建國市場發動「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署活動 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

▲國民黨屏東縣黨部於12日在屏東市建國市場發動「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署活動 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中國國民黨屏東縣黨部於12日在屏東市建國市場發動「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署—「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，短短2小時在主場的連署站就有超過350人連署，若再加上其他連署站，加起來全縣已接近1千連署，充分顯示出縣民對「食安」問題的重視，該活動13日還有一天繼續在原地連署。

▲國民黨屏東縣黨部於12日在屏東市建國市場發動「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署活動 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

▲▼公投連署簽名。

▲國民黨屏東縣黨部於12日在屏東市建國市場發動「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署活動 。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

家庭主婦參與連署反應熱絡，她們表示，蔡政府的未堅守立場，為求貿易外交，就決定開放含有瘦肉精的豬肉進口，實在讓民眾很憂心。

立法委員、也是縣黨部主委廖婉汝表示，台灣一直以來堅持萊克多巴胺零檢出，是基於保障國民的健康，反對含瘦肉精的美豬進口，但蔡英文總統不僅沒溝通，於8月28日一場記者會就決定開放含瘦肉精的美豬進口，臺灣人對於牛豬肉品攝取量歐美的3-7倍，且國人食用大量的豬內臟，甚至當作補品，如婦女產後坐月子食用麻油腰花，燉補品常用豬心、豬肺，體弱吃豬肝等；尤其內臟最容易藥物累積，特別是孕婦，恐吃下超標的瘦肉精，「吃出問題，民進黨敢負責任嗎？」。

黃明賢議員表示，為了我們的健康，為了我們的下一代，民進黨不做，國民黨堅定拒絕瘦肉精豬肉進入台灣，替人民守住最後一道防線，「拒絕瘦肉精豬肉、捍衛全民健康」！

屏東市民代表方華雄說，過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口；2012年3月7日民進黨黨團更大動作召開記者會反對，並且說要和人民站在一起，捍衛國人健康。怎麼一執政，什麼都不顧了，什麼都轉彎了？面對民進黨過去自己的主張，「你們是忘記了，還是害怕想起來？」。

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