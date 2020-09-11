「瘦肉精零檢出」　中市推「懶人包」「牛哥豬弟」標示保障市民健康

▲台中市府堅持瘦肉精零檢出，推出懶人包供民眾下載。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府因應美牛、美豬開放進口，堅持「瘦肉精零檢出」、保障市民健康立場，除依現行法規及自治條例落實辦理，食品藥物安全處特別公布新設計的「台中市瘦肉精零檢出懶人包」及「牛哥豬弟」肉品安心標示圖樣，即日起開放下載及索取。民眾藉此除能了解台中市瘦肉精零檢出做法，業者也可在營業場所張貼肉品安心標示，告知消費者肉品原料產地，讓資訊公開透明。

中市衛生局長曾梓展表示，因應美國牛肉及豬肉開放進口，市府將依規加強進口牛、豬肉產地標示稽查，並主動設計「牛哥豬弟」肉品安心標示圖樣。第一波趕印3萬張，業者自9月14日起可至衛生局、食安處服務台及全市30個衛生所索取，後續也將發送到公有市場、夜市攤販集中區及各大餐飲廚師公（工）會供業者取用。

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▲民眾上食安處官網就可下載懶人包及牛哥豬弟安心標示圖樣。（圖／台中市政府提供）

食安處說，早於2017年「台中市食品安全衛生管理自治條例」第6條之一就明訂，「製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之豬肉及其相關產製品，不得檢出乙型受體素(如萊克多巴胺等瘦肉精)」。市府據此將加強抽驗肉品，一經檢出則依規辦理，保障台中市民健康。

食安處表示，中央明年起開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上美國牛肉進口正式實施，台中市豬肉及其製品，經檢出乙型受體素者超過中央容許量標準者，將依照食安法裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰；未達中央容許量標準者，則依台中市食品安全衛生管理自治條例第十3條之一規定，可裁罰3萬元以上、10萬元以下罰鍰，得連續處罰。

另外，「台中市瘦肉精零檢出懶人包」及「牛哥豬弟」肉品安心標示圖樣，即日起於食安處網站(https://www.fds.taichung.gov.tw/1210187/1210224/1597546/ )開放下載，協助業者正確標示，讓民眾更容易識別，一同參與監督，食安不打折。

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