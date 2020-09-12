挺過3支箭就選台北市長？　陳時中坦言「箭箭要害」：不知能否度過

▲陳時中是否參選台北市長外界關注。（圖／記者張凱喨攝）

文／中央社記者陳偉婷台北11日

外界關心衛福部長陳時中是否參選；陳時中說，身上有疫情、食安、健保3箭，且箭箭要害，他會努力守好，估計挺過的時間應該是明年第一季到第二季，但並非挺過3箭就參選。

陳時中過去曾在回應是否參選台北市長議題時說，他身上有3枝箭，疫情、食安和健保，「不知道能不能度的過。」外界持續關心他是否有意參選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民視新聞台晚間播出中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中專訪內容。主持人周玉蔻問，是否挺過3枝箭就會參選？

陳時中說，不是說挺過就會選，他在這個位置，把事情做好，若挺過3枝箭，挺過就是很快樂。

至於挺過3枝箭的時間，陳時中預估，可能要明年的第一季到第二季。他還笑著說「箭箭要害」，但他會守好。

至於台北市長應該有的條件，陳時中回答說，要對台北有感情，有感情就會好好努力，他當一個市民，對台北市有感情。

主持人也關心口罩議題，是否加利、豪品等廠商是受到中國指使來搗亂；陳時中說，「沒有想這麼多」，他認為就是貪婪，且對自己的家也不重視，如果愛台灣就跟愛家一樣，就不會為了貪婪破壞國家隊和台灣製的信譽。

至於是否生氣，陳時中說，當然生氣，尤其疫情緊張時，國家隊成員多麼辛苦，現在卻毀於一旦，因此要積極重建信譽，未來逐片標示醫用和台灣製，且從源頭追蹤、流向管理，也歡迎民眾舉發。

至於拍攝時尚雜誌照片一事，陳時中說，他太太因此有點吃醋，「很多女性都說我這樣很帥」。