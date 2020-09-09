萊劑美豬公聽會「衛福部全缺席」　陳時中：沒收到通知

▲陳時中5日宣布瘦肉精美豬殘留容許量，右為食藥署長吳秀梅。（圖／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

總統蔡英文日前宣佈明年元旦起開放萊克多巴胺美豬牛進口，引發外界疑慮。在野黨近日陸續召開公聽會，但衛福部均未派代表出席。對此，陳時中今（9）日回應，自己最近很忙，沒有收到公聽會通知。至於是否下放發言權給食藥署？他並未把話說死，只說「我研究看看」。

衛福部食藥署號稱我國食安守門員，卻在美豬、美牛等政治議題上被「封口」，無論是食品標示規定，或萊克多巴胺殘留容許量，都是由陳時中統一發言。

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5日由食藥署召開的萊克多巴胺殘留容許記者會，也是由陳時中主持，食藥署長吳秀梅多在一旁「舉手板」，僅在會後接受媒體堵訪時，才有辦法多說兩句。

陳時中日前出席活動時，被詢問為何獨攬美豬牛發言權？他表示，現在媒體都很機靈，如果大家都講，有一點地方不一樣，到時候還要花很多時間解釋。

不過，美豬牛驟然開放、衛福部連續缺席公聽會等作為，都遭外界詬病逃避民意、藐視國會。食藥署日前被詢問為何沒派代表出席時，也僅在媒體框回覆「會再聯繫確認」。

陳時中下午出席中央流行疫情指揮中心記者會，會後被問及此事時表示，自己最近很忙，沒有收到參加公聽會通知，對於未來是否會將發言權還給食藥署幫忙「分憂」？他表示，應該會這樣，但還需要再研究看看。