單挑蔣萬安戰台北市？　陳時中：我要回去問老婆

▲陳時中不斷被傳出，民進黨有意推派他去參選台北市長。（圖／記者張凱喨攝）



記者林彥臣／綜合報導

2022才要舉行的台北市長選舉，國民黨台北市黨部已經表態屬意派出蔣萬安參戰，另一方面民進黨則一直傳出有意派陳時中角逐市長大位。對此陳時中在政論節目上被問到這個問題時，則沒有把話說死，表示到時候要問老婆。

陳時中11日在民視政論節目《辣新聞152》接受專訪。主持人周玉蔻提問表示，一個好的台北市長，應該要有什麼好的條件？

陳時中表示，應該是對台北市要有感情吧，人就是有感情，就會好好去努力。

周玉蔻再追問表示，「那你對台北市有感情嗎？」陳時中回答，「我屬於市民的感情，我當一個市民，對台北市很有感情」。

周玉蔻接著提出民調數據顯示，不論是陳時中跟蔣萬安一對一，或是加入黃珊珊、黃國昌「四腳督」的時候，民調都是幾乎都差不多啊。

陳時中回應表示，「不過，我又沒有要選」。

▲如果民進黨要求參選台北市長，陳時中表示，「會回去問老婆」。（圖／翻攝自民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up YouTube）



周玉蔻說，「你是現在沒有要選，會逼得要選，如果民進黨一直說你民調很高，那你怎麼辦？」

陳時中說，「一般男人碰到這個問題，都是要回去問老婆啦」。

周玉蔻得出一個結論，「民進黨中央要說服的，是陳部長的夫人，大提琴家」。

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