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華盛頓特區有望成「第51州」…共和黨誓言擋下！　美大選恐生變數

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▲▼美國眾議院。（圖／路透）

▲美國眾議院今年6月通過「承認華盛頓特區法案」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國將在來臨的11月3日迎來第59屆總統大選。今年6月，美國聯邦眾議院通過了「承認華盛頓特區法案」（Washington, D.C. Admission Act），讓期盼成為第51州超過百年的華府，在30年前建州失敗後，離升格更近一步。

據專門報導美國國會以及白宮新聞的《國會山報》（The Hill）報導，眾議院以232票贊成、180票反對，通過了這項由華府無投票權眾院代表諾頓（Eleanor Norton）所提出的提案，「第51州」的出現是否能成為左右本次總統大選結果的關鍵引人注目。

回顧歷史，美國在獨立後，各州對於首都的選址爭執不下，於是美國第四任總統麥迪遜（James Madison）與開國元勳漢密爾頓（Alexander Hamilton）在馬利蘭州（Maryland）和維吉尼亞州（Virginia）之間，劃出一個面積100平方英里的菱形區域，成為不代表任何一州的獨立政治中心。

▲▼美國國旗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲華盛頓的獨特政治地位與美國歷史有關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

華盛頓哥倫比亞特區成為美國首都，大多數的政府機關、各國使館及國際組織都設立在這裡。華府目前的總人口約有70多萬居民，同時也是全美國最富裕、財富高度集中的地區。

美國憲法第一章規定，由於華府之前只屬於特區，其最高權威機構是美國國會，因此無法享有完全自治的權利。也因為在政治上並沒有任何話語權，華府目前只能選出一位具立法權，卻不具投票權的眾議院列席代表，而在掌管重要人事任命的參議院則沒有任何席次。

正因為它如此獨特的政治地位，導致華府無法擁有聯邦參眾議員，等同於被剝奪擁有「選舉人票」的權力，直到1961年，憲法第23條增修條文通過後，華盛頓特區才被賦予選舉權，擁有3張選舉人票，此時的美國已獨立了185年，然而華府至今沒有代表當地居民的聯邦參眾議員。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普表示，即使眾院通過法案，他也不會批准華府建州。（圖／路透）

據《國家地理》報導，幾個世紀以來，華盛頓居民都在為爭取投票權與華盛頓建州而努力。他們引用18世紀美國人對英國殖民者抗議的標語，「無代表，不納稅」（No Taxation Without Representation），來抗議他們在繳納聯邦賦稅的同時，卻在國會中不具有代表席位。

但是，共和黨一直都極力反對華盛頓建州，這是因為華府的非裔居民佔了5成，他們的政治傾向幾乎都偏向於民主黨，而根據法案，華府在獨立成州後，在眾議院將擁有1名具投票權的代表，參議院代表則有2名，若這些人選都出自民主黨，勢必會削弱共和黨在兩院的權勢。

本次華府建州的投票中，並沒有共和黨議員投下贊成票，可見在此事的立場上，黨派分野極為明顯。出身共和黨的總統川普也在法案通過後表示，只要與華府建州相關的提案被送到他的辦公桌上，他就會行使否決權的原因。

不少專家分析，這場投票不過是民主黨藉著不久前的「佛洛伊德事件」，趁機收買少數族裔的人心，以便在11月的總統大選中獲得更多選票的一場「政治秀」而已。

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