追思李登輝　蔡英文頒褒揚令、賴清德率5院長覆蓋國旗

▲李登輝追思會現場。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

前總統李登輝追思告別禮拜將於19日舉行，總統府11日公布流程以及18、19兩日的交管。根據總統府規劃，總統蔡英文將親自頒贈褒揚令，並由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後至淡江中學進行最後巡禮。巡禮完畢後，車隊開出校園啟程返回翠山莊。

根據總統府規劃，19日追思告別禮拜當天受邀賓客及預約報名民眾，需於上午8點至9點進場。追思告別禮拜由台灣基督長老教會協助，按照基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。

總統府指出，總統蔡英文將親自頒贈褒揚令，並由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序。移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲21響，移靈車隊隨後至淡江中學進行最後巡禮。巡禮完畢後，車隊開出校園啟程返回翠山莊。追思告別禮拜自上午9點30分開始，預計於上午11點50分結束。

追思禮拜共分3大會場，主會場為真理大學大禮拜堂，將邀請正副元首及治喪大員 、李前總統家屬親友、政黨代表及政府官員、外國使節、長老教會等出席，包含相關工作人員，人數約為800名。

第2會場則是為淡江中學大禮拜堂，屆時將同步播放主會場之畫面。由淡江中學主責，邀請淡江中學校友及一般民眾參與追思李前總統，本會場預計開放500位民眾入場，以網路預約報名實名制，預約資訊請洽淡江中學網站報名。

第3會場則是淡江中學演奏廳，亦同步播放主會場之畫面，並邀請與李前總統生前互動友好之民間社團代表入場，預計人數約為225人。

總統府也鼓勵民眾多利用大眾交通工具，淡水捷運站搭乘公車紅38、紅36、紅51、869、894至「淡江中學站」下車，自新民街校門進場，公車亦將適度加開班次，協助民眾順利疏運。