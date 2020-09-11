流浪貓「全身石化」蜷曲長椅下！善良妹往前一衝臉垮掉：被騙了

▲這隻橘貓露出了無助的神情。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

許多愛貓人士如果看到流浪貓受寒或受苦，總會於心不忍，進而主動關心。一名網友日前看見一隻可愛的貓咪蜷曲在長椅下，並露出楚楚可憐的眼神，於是她便立刻衝向前關切，豈料自己竟「上當了」，椅子下的貓咪根本不是浪浪，而是沒有生命的一顆大石頭而已。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，她日前走在路上時，忽然瞥到長椅下竟躲了一隻橘貓，由於距離太遠，因此她也不太清楚貓咪是不是遇到什麼困難。熱心的原PO放心不下，因此便立刻快步向前關心這隻小貓。

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遠遠看的時候，這隻橘貓貌似前肢抱著胸口，且黑色的眼珠子還閃著淚光，看起來楚楚可憐。豈料當原PO走近後才發現，「只是一顆石頭…喵，是一顆石頭…喵，一顆石頭…喵」，而橘貓一副楚楚可憐的模樣也只是出於別人的巧手而已。

▲「牠」竟只是貓咪造型的彩繪石頭。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到貼文後，紛紛哄堂大笑，「不要欺騙貓奴的感情」、「帶回去養」、「超像的」、「好可愛」、「牠被關在那五百年了」、「請撥反詐騙諮詢專線165」、「其實喵喵被石化了」、「貓的定格」、「還水汪汪大眼、楚楚可憐樣」、「很棒的裝置藝術」。

此外，不少網友都相當好奇這隻貓咪現身在何處；其中就有網友大方解答，「那是橋頭地院的客運站裝飾」、「我記得在橋頭地方法院入口的人行道上」，而台灣橋頭地方法院則位於高雄市橋頭區。

據悉，這些彩繪石頭出於周怡礽之手，她筆下的動物大多可愛又生動，深受民眾喜歡，也讓冷冰冰的建築物多了生命力。2016年9月成立的橋頭地方法院也在她的巧手之下，不再只有肅殺的氣氛，反而增添不少可愛、呆萌的氣息。

