精悍小鋼砲VS瑪莎拉蒂！騎士詭切2車道逆撞　正面交鋒結果慘爆

▲機車騎士疑似癲癇發作，意外撞上對向的瑪莎拉蒂。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市4日上午8點半在三多二路五權國小前發生一起交通事故，一名27歲的許姓騎士行駛於慢車道，突然跨越2個車道切換到對向快車道，迎頭撞上一輛瑪莎拉蒂的跑車，騎士撞車後當場倒地，被送往醫院救治，而遭撞的瑪莎拉蒂車頭受損擦傷，據了解，許姓騎士之所以跨越車道釀禍，疑似是因為癲癇發作失控撞車。

▲機車騎士疑似癲癇發作，意外撞上對向的瑪莎拉蒂。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於許姓騎士突然「逆向駕駛」，撞上瑪莎拉蒂之後，機車車頭全毀，瑪莎拉蒂車頭也有毀損痕跡，據調查，機車是號稱「精悍小鋼砲」的suzuki address v125SS，騎士事後向警方供稱，他因為突然癲癇發作才導致失控，而苓雅分局交通分隊的員警前往處理時，看到受損的瑪莎拉蒂車價至少數百萬元，迅速拍照繪圖協助移置車輛。

警方表示，高雄小港區7日才剛發生一起疑似駕駛癲癇發作，肇事導致2死意外，凸顯癲癇駕駛有行車風險，不過根據交通部的說法，7日起放寬癲癇患者考駕照規定，推估約14萬人符合資格，2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書，可以有條件考領機車及普通小型車駕駛執照。

▲機車騎士疑似癲癇發作，意外撞上對向的瑪莎拉蒂，導致機車車頭幾乎全毀。（圖／記者黃子倩翻攝）

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