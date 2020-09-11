桃園1歲女嬰頭部重創渾身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收押

▲桃園市平鎮區廖姓生母疑似虐待1歲10個月女童，送聯新醫院救治再轉送林口長庚醫院急救22天後拔管，廖姓生母已遭檢方聲押獲准。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區1名1歲10個月大宋姓女童，上月中旬疑似受到廖姓生母不當管教毆打成傷送往連新醫院救治，因頭部等處重創，醫院通報警方與市府社會局處理，桃檢偵訊後質疑廖姓生母涉嫌家暴重傷害罪嫌向地院聲押獲准，宋姓生父則諭令5萬元交保，宋姓女童靠呼吸器維持生命，11日因器官衰竭，宋父忍痛拔管，女童還有一位龍鳳胎哥哥，經社工評估後哥哥並未受傷，目前暫由祖父母代為照顧。

檢警調查，宋姓女童與同為龍鳳胎的哥哥，平時與32歲的廖姓生母、宋姓父親在平鎮區同住，宋父平時工作賺錢養家，廖女則在家照顧2名龍鳳胎小孩，上月19日廖女疑似不滿女兒哭鬧不停，徒手將其痛毆，當晚7時許發現女童呼吸微弱，趕緊送往聯新醫院急救，醫護人員發現女童頭部有燒燙傷、身體與四肢也有不少處有瘀傷，懷疑可能受虐，因此向警方通報處理，平鎮警分局宋屋派出所員警認為女童應該是受虐，除報請桃檢指揮偵辦外，也通知市府社會局與家防中心協助處理。

▲桃園市平鎮區廖姓生母疑似虐待1歲10個月女童疑遭生母虐待，11日家屬忍痛拔管，桃檢已將廖姓生母向地院聲押獲准。（示意圖／翻攝）

宋姓女童後來轉至林口長庚醫院急救，但因傷勢嚴重陷入昏迷，經醫護人員搶救後雖恢復生命跡象但需靠呼吸器維生，從上月至今都沒有甦醒，11日上午宋姓女童器官突然衰竭，宋姓生父最後同意拔管，將由檢察官相驗再擇期解剖釐清死因。

檢警查出，醫院發現宋姓女童傷勢嚴重，其中頭部有大面積燒燙傷，不排除遭受外力重擊導致，廖姓生母辯稱女童很頑皮，是自己從床上摔到床下，頭部燒燙傷是幫小孩吹頭髮時不慎燒傷的，頭部還有瘀傷則是女童自己撞到大門喇叭鎖造成，身體其他傷勢也是在家中自行撞傷的，檢方認為廖姓生母係推卸之詞，已依家暴重傷害罪嫌將廖女向桃園地院聲押獲准，宋姓生父則諭令5萬元交保。

女童還有1名龍鳳胎的哥哥，經桃園市社工評估，發現並沒有外傷，健康狀況良好，還有其他如祖父母等家屬可代為照顧，評估後認為不需強制安置，但仍會定期關懷。

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