初生男嬰「全身發紫昏迷」！拔管前...父母抱起道別突睜眼甦醒

A baby boy who was born blue and lifeless opened his eyes moments after his parents were told he had moments to live and to say their goodbyes to him.— Newsypeople (@newsypeople) November 12, 2019
Oscar Bedford, who’s now 18 months old, was born unconscious at Leicester Royal Infirmary.
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實習記者賴韻如／綜合報導
生命總是充滿奇蹟！英國一名小男嬰剛出生就沒有生命跡象，無論醫生多努力急救，都無法讓他甦醒。正當醫生在拔管前，男嬰的父母抱起他悲傷地道別時，男嬰竟突然睜開眼睛，並奇蹟地活了下來，現在已經1歲半了。
據《每日郵報》報導，男嬰奧斯卡．貝德福德（Oscar Bedford）出生在萊斯特皇家醫院（Leicester Royal Infirmary）中，他剛出生時就全身發紫、毫無生命跡象，醫生經過一連串拯救卻毫無動靜，最後只好無奈決定將男嬰從保溫箱取出，並把26歲媽媽切爾西（Chelsea）和父親格雷格（Greg）帶進一個小房間內，讓他們去見兒子最後一面。
▲沒生命跡象的奧斯卡奇蹟復活。（圖／翻攝自GoFundMe）
切爾西回憶道，「當時醫生說，奧斯卡從保溫箱取出後，會在幾分鐘甚至幾秒鐘內離開。」當時切爾西擔心母親再也沒有機會見到自己的孫子，決定讓奧斯卡和母親視訊通話，沒想到在通話中，奧斯卡竟突然睜眼，不可置信的切爾西說，「他的眼睛終於睜開了，我感覺就像做夢一樣，這是世界上最好的感覺了。」
然而，雖然奧斯卡奇蹟般的醒來，但醫生仍建議切爾西和格雷格不要抱著太大期望，因為奧斯卡還患有癲癇症，並沒有完全脫離險境，所幸奧斯卡最後仍順利出院回到家中。切爾西說，奧斯卡現在雖然已經18個月大了，但仍像一個3個月以下的嬰兒一樣；他雖然有一點失明，但卻很喜歡燈光，也很喜歡聽到新的聲音及聽音樂。」
▲奧斯卡現在已經1歲半。（圖／翻攝自GoFundMe）
切爾西表示，「1個月前奧斯卡才進加護病房，我們都很擔心即將要失去他，我不知道我還能和奧斯卡一起生活多久，但是當他還在世時，我覺得他值得擁有一切，特別是在經歷這些所有困難後。」切爾西也透露，自己和丈夫在為奧斯卡籌集醫療費用的基金之外，她也再次懷孕，準備迎接奧斯卡的妹妹進入這個世界。