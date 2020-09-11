前瞻預算砍半桃園軌道建設恐生變　萬美玲：鄭文燦也無法接受

▲針對國發會日前公布前瞻計畫2.0基礎建設預算砍半，國民黨籍桃園立委萬美玲指出，前瞻建設預算被調整，相信市長鄭文燦也無法接受。（資料照／翻攝自萬美玲臉書網站）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國發會公布前瞻計畫2.0基礎建設預算被腰斬不到一半，國民黨籍桃園立委萬美玲指出，今年3月曾質詢蘇貞昌有關鐵路地下化案，蘇揆竟說尚未核定，直到6月底才通過行政院綜合規劃，相信桃園市長鄭文燦也無法接受；鄭文燦對此回應，桃園軌道建設包括鐵路地下化、綠線與中壢延伸線都已納入前瞻，因進度比其他縣市來得快且已在施工中，基本上不會受到任何影響。

萬美玲認為，去年在桃園大街小巷都可聽到市民討論「中央有3千億經費給了桃園」，其中包括鐵路地下化與綠線捷運，今年3月7日在立法院質詢閣揆蘇貞昌有關鐵路地下化建設案，蘇揆當時回應，案子完全沒有核定過，這樣的回答令人傻眼，原來之前聽到的都是謊言？

萬美玲強調，前瞻預算有關古道建設預算被腰斬，相信桃園市長鄭文燦也無法接受，她會在立院新會期提出要求，行政院該給桃園的經費須全數到位，一毛都不能少。

▲桃園市長鄭文燦表示，桃園軌道建設包括鐵路地下化、綠線以及中壢延伸線都納入前瞻預算且已施工中，基本上不會受到任何影響。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦表示，桃園軌道建設包括鐵路地下化、綠線與中壢延伸線都已納入前瞻預算內，因為進度比其他縣市來的快，已經在施工中，基本上不會受到任何影響。

至於前瞻2.0基礎建設預算之所以調整，鄭文燦解釋，因為有部分計畫可行性報告都還沒審議通過，時程上未必來得及，桃園的部分不會受到影響，另外桃園還有龜山棕線與三鶯線延伸路線，都已通過可行性報告，交通部認為可以納入年度公共建設計畫，桃園軌道建設計畫，基本上會按照時間表往前走。

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