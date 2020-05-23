嚴重車禍！急診醫勸拔管「癱瘓一輩子」　妻堅持救卻尷尬了...過來人揭黑暗面

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名45歲男子之前車禍造成嚴重腦出血，醫師勸家屬放棄急救，因為就算成功救起來，後半生也是癱瘓在床，當事人家屬全都同意放手，唯獨配偶堅持要救，而龐大的照護費隨之而來，儘管其他人事先挑明不負責這筆開銷，但配偶現在卻無力承擔，希望大家能平分。

「這筆龐大的長照費用應該要誰出？」男網友在爆怨公社娓娓道來，之前當事者車禍嚴重腦出血，到院前已經OHCA，急診醫師勸家屬簽放棄急救同意書，直接拔管，讓他能好走一點，畢竟救起來也是癱瘓一輩子，還會拖很久。

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了解情況後，婆婆、孩子都同意醫師的說法，但配偶說什麼都不願意，同時一再拜託醫生要全力搶救，完全聽不進勸戒的話。原po無奈嘆，「現在救起來了也是癱瘓，家屬無力照顧，即將要出院了，只能送機構，一個月4萬，或者拜託醫生開巴氏量表，申請外傭一個月包吃住3萬。」

他還提到，孩子當初有跟母親挑明，不會負責這筆開銷，若她堅持就得自己吞下，「但配偶說好歹也是一條命，放手她會捨不得，現在變成這樣，拜託大家平分這些照護費用，不然她會支撐不下去，各位的看法是如何？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

對此，網友們紛紛回應，「自己的選擇自己負責」、「完蛋了，整個家庭都會被拖累」、「豬隊友，癱瘓活著比較好嗎？對他是折磨」、「現實考量真的很為難，這也是為什麼現在很多人，都會先自行簽署好不急救同意書」、「無法評論，當下發生的人不是自己，情緒面、情感都是考量因素，只能說後續的人很辛苦，我也是有先跟太太說，遇到這種事就別救了，就算出院也是拖累全家」、「心裡頭對老公的愛無法放手，但忽略了這將是沉重的負擔」。

另外，不少過來人也鼻酸表示，「看過太多例子，我阿公也是躺了半年，所以我真覺得不急救才是孝順。阿公有糖尿高血壓四肢都黑了，救啥呢？但小輩無權說話，救了人也癱了，還不一樣往機構送無人看照，是有比較孝順嗎」、「說都很簡單，當遇到的時候，理性很難戰勝感性」、「3、4萬那都是基本的，耗材跟奶粉加上去就不只了，更別說病情發生狀況的送醫費用，長期下來真的很可怕」。

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