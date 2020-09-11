休旅車「卡位」攤商出這招生意照做！網友狂笑：靈車FU

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區知名的南門市場11日上午有攤商準備擺攤賣香蕉時，發現攤位遭休旅車擋住，車主又無法聯繫上，情急之下將香蕉擺上引擎蓋、車頂等處「照常」營業，結果引來網友拍照PO上臉書《桃園人桃園事.生活.分享討論區》，有網友笑說「我以為靈車出現在菜市場、有種靈車的FU；桃園警方獲報後將違規擺攤與停車雙方都開單告發。

▲桃園市南門市場11日上午有攤商將香蕉擺滿休旅車上，遠看有如靈車，引發網友笑翻。（圖／翻攝自臉書《桃園人桃園事.生活.分享討論區》）

▲桃園市南門市場11日上午有攤商將香蕉擺滿休旅車上，遠看有如靈車，警方趕往處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，據查吳姓攤商上午在南門市場準備擺攤賣香蕉，發現平常擺攤位置被一輛休旅車違停擋住攤位，他急著聯絡車主但始終無法聯繫上，只好將香蕉擺放在休旅車引擎蓋、車頂上，結果卻引來不少菜藍族與路人注意，不少人還拍照，甚至上傳《桃園人桃園事.生活.分享討論區》粉絲專頁討論。

▲桃園市南門市場11日上午有攤商將香蕉擺滿休旅車上，警方要求攤商將香蕉移出黃網線上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網友在臉書網頁上留言：「有種靈車的FU、我以為靈車出現在菜市場、其實擺的蠻好看的 XD、這老闆有創意啊、在市場法律是沒用的，哪個市場不是這樣，斑馬線都能佔用了…」也有不少網友認為，攤商在道路黃網線上違規擺攤，但也有網友說「車主亂停車，影響店家做生意。」

桃園警分局武陵派出所獲報趕往處理，針對吳姓攤商違規擺攤立馬開罰，並要求立即將香蕉移開，擺放在非道路黃網線範圍，另外針對違規停車的休旅車也開單告發。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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