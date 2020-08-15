違背意願插管超內疚！暖醫12字安慰「勇敢道別」是好事　媽完成心願才離開

▲決定拔管不是一件簡單的事情。示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

ICU（加護病房）醫師陳志金時常分享感動的故事，他稍早發文表示，先前有一名年邁的媽媽臥床且病況危急，因此找家屬討論拔管一事。面對天人永隔，孩子們當然不捨，但也不希望「為了多看媽媽一天，而讓媽媽多受苦一天」，所以仍下定決心，而家人在幫愛漂亮的媽媽完成所有願望後，「媽媽就安心的走了」。

陳醫師在FB粉專「Icu醫生陳志金」上發文表示，之前有一名年紀大了的母親臥床且病況危急，所以急診時就已經先行插管，並使用了升壓劑（強心劑）。雖然陳醫師知道，姐弟倆為了不讓老人家承受更多痛苦和壓力，因此早已決定不再讓媽媽進行CPR；不過他依舊探詢了所有家屬的想法，再次確認。

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即便陳醫師知道，姐弟倆是因為清楚媽媽的意願才決定拔管；但他仍建議，既然都插管了，是否要試著治療幾天（Time-limited trial 限時治療嘗試），依日後情況再做決定？不過姐弟倆果斷拒絕醫師的好意，因為他們當時緊急決定插管時，就已經違背媽媽的意願，覺得非常自責。

陳醫師則安慰道，全都多虧姐弟倆先插管，才有時間等其他家人趕過來，並有足夠的時間能夠與媽媽談話、道別；而陳醫師也認為，「所有已經發生的事，都是好事」，這些決定也都會是對的，千萬不能讓家屬後悔，也不要讓家屬繼續內疚和自責。

▲陳志金醫師。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

在姐弟倆下定決心替媽媽拔管後，陳醫師也肯定了兩人對媽媽的愛與不捨，同時非常樂意幫忙解決其他長輩、遠親指指點點的壓力，因為這個決定很不容易，「善終不需要有錢，但是，要有愛與勇氣」。

停掉升壓劑後，媽媽的血壓掉到一定程度後就停止下降，而陳醫師相信，離開的時間是由媽媽決定的，因此請姐弟倆趁這段時間完成媽媽的心願。這兩天，親友都陸續到醫院道別，而且在生病的期間，姐弟倆也都有帶母親見見老朋友、吃想吃的東西，希望能不留下任何遺憾。

昨天正巧是姐弟倆父親的忌日，媽媽也相當掛念這件事情，所以他們都依照媽媽的要求辦理，並確認有沒有遺漏。陳醫師也提醒兩人，「是不是來幫阿嬤梳理一下，畫畫眉毛？或許這是阿嬤心願」，而後，姐弟倆才想起媽媽真的很愛漂亮，之前還答應要去剪頭髮。

醫院幫媽媽修剪頭髮、洗頭、梳理後，姐姐也帶了媽媽平時使用的化妝品到醫院，而此時，或許是心願全都達成了，媽媽也就安詳離世。陳醫師表示，「原來，媽媽是要先幫爸爸辦忌日，才能打扮漂漂亮亮的去見爸爸」；他也相信，家屬們之後祭拜父母時，一定也會特意幫媽媽準備化妝品。

不少網友看完貼文後，紛紛淚讚並留言回應，「不禁鼻酸，真的感同身受」、「阿金醫師真的很貼心，有同理心」、「醫人也醫了家屬的心」、「拔管是需要有很大的掙扎跟痛苦才能做出決定」、「如何讓家屬沒有遺憾與自責真的很重要」、「謝謝醫生處理了最硬的醫療、最軟的心靈」。