　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

違背意願插管超內疚！暖醫12字安慰「勇敢道別」是好事　媽完成心願才離開

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲醫療,插管,住院,醫院,急診。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲決定拔管不是一件簡單的事情。示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

ICU（加護病房）醫師陳志金時常分享感動的故事，他稍早發文表示，先前有一名年邁的媽媽臥床且病況危急，因此找家屬討論拔管一事。面對天人永隔，孩子們當然不捨，但也不希望「為了多看媽媽一天，而讓媽媽多受苦一天」，所以仍下定決心，而家人在幫愛漂亮的媽媽完成所有願望後，「媽媽就安心的走了」。

陳醫師在FB粉專「Icu醫生陳志金」上發文表示，之前有一名年紀大了的母親臥床且病況危急，所以急診時就已經先行插管，並使用了升壓劑（強心劑）。雖然陳醫師知道，姐弟倆為了不讓老人家承受更多痛苦和壓力，因此早已決定不再讓媽媽進行CPR；不過他依舊探詢了所有家屬的想法，再次確認。

請繼續往下閱讀...

即便陳醫師知道，姐弟倆是因為清楚媽媽的意願才決定拔管；但他仍建議，既然都插管了，是否要試著治療幾天（Time-limited trial 限時治療嘗試），依日後情況再做決定？不過姐弟倆果斷拒絕醫師的好意，因為他們當時緊急決定插管時，就已經違背媽媽的意願，覺得非常自責。

陳醫師則安慰道，全都多虧姐弟倆先插管，才有時間等其他家人趕過來，並有足夠的時間能夠與媽媽談話、道別；而陳醫師也認為，「所有已經發生的事，都是好事」，這些決定也都會是對的，千萬不能讓家屬後悔，也不要讓家屬繼續內疚和自責。

▲陳志金醫師。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

▲陳志金醫師。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

在姐弟倆下定決心替媽媽拔管後，陳醫師也肯定了兩人對媽媽的愛與不捨，同時非常樂意幫忙解決其他長輩、遠親指指點點的壓力，因為這個決定很不容易，「善終不需要有錢，但是，要有愛與勇氣」。

停掉升壓劑後，媽媽的血壓掉到一定程度後就停止下降，而陳醫師相信，離開的時間是由媽媽決定的，因此請姐弟倆趁這段時間完成媽媽的心願。這兩天，親友都陸續到醫院道別，而且在生病的期間，姐弟倆也都有帶母親見見老朋友、吃想吃的東西，希望能不留下任何遺憾。

昨天正巧是姐弟倆父親的忌日，媽媽也相當掛念這件事情，所以他們都依照媽媽的要求辦理，並確認有沒有遺漏。陳醫師也提醒兩人，「是不是來幫阿嬤梳理一下，畫畫眉毛？或許這是阿嬤心願」，而後，姐弟倆才想起媽媽真的很愛漂亮，之前還答應要去剪頭髮。

醫院幫媽媽修剪頭髮、洗頭、梳理後，姐姐也帶了媽媽平時使用的化妝品到醫院，而此時，或許是心願全都達成了，媽媽也就安詳離世。陳醫師表示，「原來，媽媽是要先幫爸爸辦忌日，才能打扮漂漂亮亮的去見爸爸」；他也相信，家屬們之後祭拜父母時，一定也會特意幫媽媽準備化妝品。

不少網友看完貼文後，紛紛淚讚並留言回應，「不禁鼻酸，真的感同身受」、「阿金醫師真的很貼心，有同理心」、「醫人也醫了家屬的心」、「拔管是需要有很大的掙扎跟痛苦才能做出決定」、「如何讓家屬沒有遺憾與自責真的很重要」、「謝謝醫生處理了最硬的醫療、最軟的心靈」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
謝金燕限量口罩全台買不到！霸氣喊「這款沒賣」　網驚：超想要
清純玉女「與閨蜜共事一夫」！　染毒下海拍三級片…慘淪乞丐
新北「加300賓士」找到了！　網肉搜公開足跡
快訊／北市男開保時捷自撞　「無呼吸心跳」加護病房急救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老闆娘拒奧客帶整本菜單回家填　對方竟回「寫錯才能改」

眼鏡族必戴！「半碗拉麵」口罩越霧越好吃　網推：美國人需要漢堡款

兒子嚷嚷「屁股痛」！媽焦急翻開2片一看秒傻眼　網笑炸：巴掌下去就痛了

違背意願插管超內疚！暖醫12字安慰「勇敢道別」是好事　媽完成心願才離開

童仲彥曝「最想念的女人」！兩人1晚可以11次　當兵會客都會拉去廁所

怎麼分辨零卡可樂？他曝少了神祕酸味差超多...鐵粉光看「表面」就秒知

九族文化村跳電！「雲霄飛車停住」遊客走軌道下車　園區回應了

退休金好好領！「舊制結清」史上最大　這群勞工每人平均領373萬

超熱夏天回來了！下周「高溫上看37度」　西半部午後有大雨

海豚騎士飛啊！他玩大海嘯「乘浪衝出」嚕爆遊客頭　影片曝光2萬人看傻

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

「羅霈穎遺容帶笑」Makiyo誇「皮膚很嫩」　于美人放心了：真正的思念從8/16開始...

違背意願插管超內疚！暖醫12字安慰「勇敢道別」是好事　媽完成心願才離開

童仲彥曝「最想念的女人」！兩人1晚可以11次　當兵會客都會拉去廁所

怎麼分辨零卡可樂？他曝少了神祕酸味差超多...鐵粉光看「表面」就秒知

九族文化村跳電！「雲霄飛車停住」遊客走軌道下車　園區回應了

退休金好好領！「舊制結清」史上最大　這群勞工每人平均領373萬

超熱夏天回來了！下周「高溫上看37度」　西半部午後有大雨

海豚騎士飛啊！他玩大海嘯「乘浪衝出」嚕爆遊客頭　影片曝光2萬人看傻

快訊／午後雨彈升級！15縣市豪大雨特報　大雷雨襲桃彰雲投

山老鼠虐殺黑熊、山羊吃下肚！陳吉仲怒了：絕對零容忍

裝睡狂貼裸腿妹！大叔一隻手不見了…她一看「褲襠一直動」噁炸：在打X槍

高市補選》吳瑟致／韓國瑜和李眉蓁敗因　與地方嚴重脫節！

高庚杓疑疫情間玩樂挨轟！網紅PO他微醺照「歐巴醉了嗎」　公司緊急回應

賴品妤再批柯文哲「刻薄寡恩」：江啟臣至少有陪李眉蓁宣佈敗選

民進黨前一晚預估得票率曝光　陳其邁奪70%選票有關鍵策略

違背意願插管超內疚！暖醫12字安慰「勇敢道別」是好事　媽完成心願才離開

《少年之名》驚爆集體出逃！　馬上被尋獲「高鐵上演追擊戰」

泰劇版《模犯生》高中生就有床戲！小倆口雙出軌　偷吃學姊跟粉絲

日職／火腿9分完封羅德　栗山監督奪執教600勝

天氣熱爆…他「發冷狂抖」像鬼附身！醫曝可怕原因　藏不可逆下場

裁罰台青赴陸任社區主任助理 劉結一：民進黨當局無理打壓

生活熱門新聞

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

館長賣白蝦　韓粉農民：冷凍海產都囤積多久了？

台中西屯、南屯22日4230戶停水23小時

新增1例境外移入　指揮中心下午記者會說明

鬼門開遇天赦日！ 專家教「1絕招」招財增桃花

童仲彥開把妹課程　自豪「1夜11次」要穿護膝　

雨彈來襲！15縣市豪大雨特報

當議員玩西門町女伴不重複　阿童曝「越做越空虛」祕密

傳實名制口罩調漲！指揮中心透露「維持5元月數」

裝睡貼裸腿妹！大叔「手伸褲襠自慰」噁炸

跳級考上台大醫！網洗版仇富...釣出家境後段班台大妹

麥當勞停賣什麼最可惜　網推：超好喝

更多熱門

相關新聞

網球放公園　飼主紀念離世汪藏洋蔥

網球放公園　飼主紀念離世汪藏洋蔥

好大一顆洋蔥！推特網友@courttkardashh這天發布了一張她在狗公園拍到的照片，圖中有一個開著的木盒，裡面放了幾顆網球，而蓋子上放了一張紙，上面印著一隻狗狗戴著帽子，手邊放著啤酒罐的逗趣照片，旁邊還寫了紀念「BUFORD」。

病患丈夫對護理師處處「挑剔」沒被阻止！醫曝感人內幕

病患丈夫對護理師處處「挑剔」沒被阻止！醫曝感人內幕

暖夫輪椅推妻遭撞飛　躺病床不知老伴走了

暖夫輪椅推妻遭撞飛　躺病床不知老伴走了

滿足7歲小妹遺願　麥當勞破例清晨炸薯條

滿足7歲小妹遺願　麥當勞破例清晨炸薯條

彰化萬人檢測爆潛在社區感染　醫：確實可能有漏網之魚

彰化萬人檢測爆潛在社區感染　醫：確實可能有漏網之魚

關鍵字：

Icu陳志金加護病房急診插管拔管離世遺願

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

陳其邁狂掃67萬票當選高雄市長

永別羅姐！羅霈穎火化　Makiyo淚崩喊：快跟佛祖走

4高官約炮女大生！金正恩公開槍決

買電梯大樓「要挑幾樓？」　秘辛公開...房仲曝超夢幻樓層

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

沙灘上蹂躪洋妹…2噁徒杖殺觀光客判死　泰王慶生大赦

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面