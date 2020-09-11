屏東獨居阿伯北上尋子迷途！警「搶救雷恩大兵」...有洋葱

▲住在屏東縣顏姓阿伯10日搭火車北上桃園找兒子，但到台北監獄附近忘記兒子地址，被龜山警方帶回協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

獨居在屏東縣顏姓阿伯10日獨自搭火車北上桃園尋子，從桃園車站下車改搭計程車到台北監獄附近，卻忘記兒子地址，計程車只好載往派出所求助警方，員警根據顏在屏東住址，一路反查其兒子在桃園住址，經過數小時協尋，順利聯繫上住在龜山鄉中興路的兒子順利領回老爸，顏姓阿伯眼眶泛淚感謝員警熱心協助，否則真的變成老人流浪記了。

龜山警分局大林派出所10日傍晚突然接獲計程車駕駛報案，聲稱從桃園車站載了一名長者說要到台北監獄附近找兒子，但一直無法說出正確地址，結果在北監附近賺了很久，不得以才載來派出所求助。

▲獨居在屏東縣顏姓阿伯，10日搭火車北上桃園找兒子，龜山警方帶回派出所順利聯繫其子前來認領。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警員陳冠宇、談姿伶查出，高齡88歲的顏姓阿伯住在屏東縣，10日一早搭火車北上桃園，但忘記了兒子在桃園正確住址，只記得在台北監獄附近，員警透過其身上手機聯繫上屏東縣政府長照人員取得緊急聯絡人電話，但打過去卻無人接聽，只好再利用緊急姓名查詢找到親屬電話，順利查出其大兒子住在龜山區中興路靠近台北監獄附近，電話連繫後，兒子聽到老爸突然來找他嚇了一跳，趕緊開車到派出所認領，並繳清計程車車資。

顏姓阿伯兒子透露，父親有些失智症狀，他不知道父親要來桃園找他，非常感謝員警幫忙；顏姓阿伯也很感謝員警細心照顧，讓他不至於淪落街頭。

大林派出所所長鄭純家呼籲，家中若有身障者或領有殘障手冊親屬，應設置緊急聯絡人，最好設定多位緊急聯絡電話，以便警方遇到類似案件可以迅速找到緊急聯絡人，以節省寶貴查詢時間。

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