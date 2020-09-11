　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東獨居阿伯北上尋子迷途！警「搶救雷恩大兵」...有洋葱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲住在屏東縣顏姓阿伯10日搭火車北上桃園找兒子，但到台北監獄附近忘記兒子地址，被龜山警方帶回協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲住在屏東縣顏姓阿伯10日搭火車北上桃園找兒子，但到台北監獄附近忘記兒子地址，被龜山警方帶回協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

獨居在屏東縣顏姓阿伯10日獨自搭火車北上桃園尋子，從桃園車站下車改搭計程車到台北監獄附近，卻忘記兒子地址，計程車只好載往派出所求助警方，員警根據顏在屏東住址，一路反查其兒子在桃園住址，經過數小時協尋，順利聯繫上住在龜山鄉中興路的兒子順利領回老爸，顏姓阿伯眼眶泛淚感謝員警熱心協助，否則真的變成老人流浪記了。

龜山警分局大林派出所10日傍晚突然接獲計程車駕駛報案，聲稱從桃園車站載了一名長者說要到台北監獄附近找兒子，但一直無法說出正確地址，結果在北監附近賺了很久，不得以才載來派出所求助。

▲獨居在屏東縣顏姓阿伯，10日搭火車北上桃園找兒子，龜山警方帶回派出所順利聯繫其子前來認領。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲獨居在屏東縣顏姓阿伯，10日搭火車北上桃園找兒子，龜山警方帶回派出所順利聯繫其子前來認領。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警員陳冠宇、談姿伶查出，高齡88歲的顏姓阿伯住在屏東縣，10日一早搭火車北上桃園，但忘記了兒子在桃園正確住址，只記得在台北監獄附近，員警透過其身上手機聯繫上屏東縣政府長照人員取得緊急聯絡人電話，但打過去卻無人接聽，只好再利用緊急姓名查詢找到親屬電話，順利查出其大兒子住在龜山區中興路靠近台北監獄附近，電話連繫後，兒子聽到老爸突然來找他嚇了一跳，趕緊開車到派出所認領，並繳清計程車車資。

顏姓阿伯兒子透露，父親有些失智症狀，他不知道父親要來桃園找他，非常感謝員警幫忙；顏姓阿伯也很感謝員警細心照顧，讓他不至於淪落街頭。

大林派出所所長鄭純家呼籲，家中若有身障者或領有殘障手冊親屬，應設置緊急聯絡人，最好設定多位緊急聯絡電話，以便警方遇到類似案件可以迅速找到緊急聯絡人，以節省寶貴查詢時間。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►前瞻預算砍半桃園軌道建設恐生變　萬美玲：鄭文燦也無法接受

►他音響全開鄰居報案...警入屋扣安毒　反而糗了

►影／休旅車「卡位」攤商出這招生意照做！網友狂笑：靈車FU

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
桃園1歲女嬰頭部重創全身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收
快訊／高雄前鎮驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人
快訊／南韓樂團主唱身亡　得年26歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園1歲女嬰頭部重創渾身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收押

快訊／高雄無障之家旁驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人

酒駕速霸陸國道自撞！車頭全爛...他竟「違停拍抖音」　警方回應

屏東獨居阿伯北上尋子迷途！警「搶救雷恩大兵」...有洋葱

1600萬麥拉倫擦撞毀車頭！救護車嚇「這不能撞到」靠邊…維修費曝

屏東總圖書館開館14天！20書檔「消失」玩具零件被拔…警偵辦！

黑賓士長期「放置廣告牌」霸佔身障車位　院方求助無門束手無策

地藏王菩薩亭前被警攔查　褲子口袋「鼓鼓」…決定「當乖乖」

所長高中兒涉性侵女同學！南投縣長林明溱：查明真相絕對會嚴懲

淫保全密室囚少女讓竹東黑遍全台　每日被站崗鄰居氣炸：丟臉　　

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

桃園1歲女嬰頭部重創渾身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收押

快訊／高雄無障之家旁驚傳乙烯外洩！緊急撤離近百人

酒駕速霸陸國道自撞！車頭全爛...他竟「違停拍抖音」　警方回應

屏東獨居阿伯北上尋子迷途！警「搶救雷恩大兵」...有洋葱

1600萬麥拉倫擦撞毀車頭！救護車嚇「這不能撞到」靠邊…維修費曝

屏東總圖書館開館14天！20書檔「消失」玩具零件被拔…警偵辦！

黑賓士長期「放置廣告牌」霸佔身障車位　院方求助無門束手無策

地藏王菩薩亭前被警攔查　褲子口袋「鼓鼓」…決定「當乖乖」

所長高中兒涉性侵女同學！南投縣長林明溱：查明真相絕對會嚴懲

淫保全密室囚少女讓竹東黑遍全台　每日被站崗鄰居氣炸：丟臉　　

「24hrs開冷氣給狗吹」被嗆醜女滾蛋！　劉樂妍氣炸反擊：神經病

中職／李建勳投球大膽　吳俊良看好未來性

反瘦肉精美豬進口！藍營苗縣黨部連署　盼3天衝破5000份

高中生性侵女同學嗆爸是警察！警父恐將丟主管職　每月少2萬薪

不斷更新／岳東華生涯百安建功　3局兄弟4比1統一

不斷更新／陳晨威滿壘敲內野強襲安打、陳仕朋傷退　3局樂天2比0富邦

中職／「波西」保護衝撞非得分　林岳平看到阻擋手勢笑出來

桃園1歲女嬰頭部重創渾身傷！昏迷22天父忍痛拔管　母涉凌虐收押

全球首次展出在台灣！Berluti 家居系列「水煮皮革花瓶」絕美登場

蘭嶼開元港「驚見台灣天團」開唱！　無預警現身...民眾擠爆搶看　

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

即／高雄前鎮乙烯外洩！副市長衝現場封路指揮防爆

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

男友錯匯18億6進戶頭　她查帳傻眼

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

還有2少女受害！淫保全妻「幫騙警察」也是共犯…3人遭羈押禁見

網友私訊問連千毅假貨退款　真實反應曝光

搭車坐妹男友旁！妒夫氣炸「有摸鳥」逼發毒誓　奪命叩278連發

更多熱門

相關新聞

獨居老翁回診迷途善警載送返家

獨居老翁回診迷途善警載送返家

台南市金華路二段1名75歲龍姓老翁，目前獨居生活，因長期患有慢性疾病於2月15日上午5時多出門，騎乘單車自家中欲前往榮民醫院看診拿藥，卻於6時30分在安定區新吉一家超商迷途滯留，善化分局海寮派出所往查處，員警主動載送他返家，讓老翁很感動。

獨居翁倒臥客廳險死　鄰長發現報警

獨居翁倒臥客廳險死　鄰長發現報警

男童貪玩迷途公園　警協尋母子團圓

男童貪玩迷途公園　警協尋母子團圓

台南獨居翁昏迷家中　警破門送醫救命

台南獨居翁昏迷家中　警破門送醫救命

獨居老翁昏迷家中　警及時救援

獨居老翁昏迷家中　警及時救援

關鍵字：

獨居老翁北上桃園熱警協尋

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

即／高雄前鎮乙烯外洩！副市長衝現場封路指揮防爆

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面