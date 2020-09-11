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女兒不肯戴口罩！害全部乘客被趕下機　父無奈：她才19個月大

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記者李振慧／綜合報導

加拿大西捷航空(WestJet)近來發生一名嬰兒不肯戴上口罩，導致全機乘客都被趕下飛機的事件。一名男子抱怨，他帶著全家搭乘班機時，由於19個月大的女兒沒法配合戴口罩，航空公司就強硬取消班機，害所有乘客都無法搭乘，讓他覺得很委屈。

事件8日凌晨發生在西捷航空一架預計從卡加利(Calgary)飛往多倫多的652航班上，男子喬杜里(Safwan Choudhry)表示，起飛前3歲女兒正在吃點心，空服員過來要求2名孩子都應該要戴上口罩，他詢問是否可以先等女兒吃完，不過對方表示如有乘客沒戴口罩就無法關起機艙門，所以他立即讓孩子戴上口罩，然而才19個月的女兒卻很排斥，不但一直大哭還吐了出來，結果因此被趕下飛機。

喬杜里表示，他與妻子很尊重航空公司規定，所以同意下機，然而事後發現規定只限於2歲以上孩童，所以19個月大的女兒根本就不需要戴口罩。西捷航空則澄清，他們只要求家長要幫2歲以上的孩童戴口罩，並沒有要求嬰兒，「因為父母不遵守規定，我們的機組人員才會強制執行下機」。

喬杜里則反駁，3歲女兒戴上口罩後，機組人員仍然要求嬰兒也要戴上口罩，對於航空公司的回應感到失望，希望對方能夠道歉。西捷航空則表示，當時雖然解決了口罩問題，但有部分乘客的態度讓機組人員感到不安全，最後只好取消班機。

▼男子因為女兒沒戴口罩被趕下機。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼飛機座位,經濟艙,飛機,機艙。（圖／達志影像／示意圖）

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