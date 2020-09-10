獨自1人被6惡犬包圍！　鏡頭直擊他絕望扔石...遭分食爆血慘死

Difunden video de jauría de perros atacando a hombre en #GómezPalacio https://t.co/TJaCSQLoKR pic.twitter.com/26BvxLxxAV — Milenio Laguna (@MilenioLaguna) September 2, 2020

記者李振慧／綜合報導

墨西哥近來發生惡犬攻擊人事件，監視紀錄器拍到一名男子被5條狗圍攻的恐怖畫面，只見他拼命扔石頭想要趕走對方，5犬卻還是緩緩逼近，想要逃跑時又有第6條狗現身，最後慘遭6犬分食咬死。

事件上月31日凌晨5時發生在杜蘭哥州(Durango)的米格爾·德拉馬德里(Miguel de la Madrid)，32歲男子穆諾茲(Jaime Rico Munoz)獨自走在街上時，突然遭多條流浪狗包圍攻擊，雖然他試著扔石頭保護自己，最後仍然慘死在6條狗口下，驗屍報告顯示，死因為惡犬造成的多處撕裂傷大量失血，所引發的低容積性休克(Hypovolemic shock)。

慘案發生後沒多久，上午7時30分又再傳出類似事件，事發地點就在前一案件的地點附近，42歲男子巴西里奧(Jesus Basilio)也遭到同一批惡犬攻擊，身受重傷的他幸好最後存活了下來。警方目前已順利捕獲6條惡犬，並以注射方式執行安樂死。

▼男子慘遭街上流浪惡犬咬死。（圖／示意圖／達志影像）