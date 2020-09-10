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蔣萬安同框羅智強推食安公投　異口同聲避談「這一題」

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▲▼蔣萬安、羅智強10日同框宣傳反美豬進口公投提案。（圖／翻攝自YouTube／戰神94強拚公投）

蔣萬安、羅智強10日同框宣傳反美豬進口公投提案。（圖／翻攝自YouTube／戰神94強拚公投，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨革實院長羅智強發動「台北站將」百場街頭宣講活動進入第三天，10日與國民黨立委蔣萬安同台，下午5點在中山北路、民權東路口進行宣講。身為台北市長熱門人選，兩人受訪時異口同聲說「今天不談選舉，只談公投」，號召民眾一起站出來支持反美豬公投。

羅智強表示，今天不談台北市長選舉，只談公投，現在瘦肉精美豬的議題，光是豬肉油脂是否標示，食藥署就跟陳時中互相打臉，這叫人民怎麼相信政府的管理能力？

蔣萬安表示，過去就常和羅智強很常碰面，也一起出席，今天最主要還是談美豬公投的議題。蔣萬安質疑，雖然陳時中說瘦肉精豬肉符合國際標準，但這個國際標準卻只有六個人做人體實驗，沒針對老人、孩童、心血管疾病患者作任何實驗，這個標準也受到歐盟強烈質疑。

蔣萬安批評，政府完全沒有對國人的飲食習慣作風險評估報告，瘦肉精豬肉要是進來，豬肉油脂到底要不要標示？標產地還是瘦肉精含量？至今都說不清楚。希望政府不要跳過任何可以溝通的過程，貿然開放瘦肉精美豬。

國民黨6日全代會後正式發動「捍衛台灣豬，萊豬不要來」反美豬公投，將於12、13日於全台22縣市同步發起第一階段連署，並在傳統市場、區黨部、宮廟等設置上百個連署站，號召關心美豬議題的民眾站出來，用公投捍衛自己的權益。

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▲▼蔣萬安、羅智強10日同框宣傳反美豬進口公投提案。（圖／翻攝自YouTube／戰神94強拚公投）

國民黨食安街講其他各場時間地點：

9月11日（五）下午5：00－5：40／新生信義路口（元祖雪餅前）

9月14日（一）下午5：00－5：40／南京松江路口（台灣銀行前）

9月15日（二）下午5：00－5：40／復興和平路口（勝利百貨前）

9月16日（三）下午5：00－5：40／辛亥興隆路口（50嵐前）

9月17日（四）下午5：00－5：40（士林站）

9月17日（四）下午6：20－7：00（石牌站榮光公園旁）

9月18日（五）下午5：00－5：40（內湖區，請網友建議街口，避開學校醫院）

9月21日（一）下午5：00－5：40市民復興路口（淘帽網前）

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