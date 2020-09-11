監委要查丁允恭！陳菊8字回應　否認收到陳情「知道一定會處理」

記者黃翊婷／綜合報導

總統府前發言人丁允恭捲入性醜聞風波，時任高雄市長的陳菊是否應該出面說明，各界正反意見不一。不過，陳菊10日上午出席監察院委員會聽聞此事，再三強調監委應該獨立行使職權，這件事該怎辦就怎麼辦。

▲丁允恭曾是陳菊的愛將。（圖／記者湯興漢攝）

丁允恭被前女友爆料4度劈腿、3次逼墮胎，甚至趁上班時間在局長室內發生性關係；還有友人跳出來指稱，他私底下熱愛開黃腔，大學時期號稱「情色海牛」，而且會同時與多人維持性關係。雖然丁允恭已在9日請辭獲准，但還是受到外界諸多抨擊，加上傳聞前女友曾為了這件事向時任高雄市長的陳菊陳情，讓這把火越燒越廣。

根據《自由時報》報導，一名參與10日監察院委員會的人員轉述，會議結束前有監委向陳菊提起丁允恭的事，並追問是否有收到陳情；陳菊強調，監委應該獨立行使職權，希望大家追查此案沒有顧慮，「該怎麼辦就怎麼辦」，但她先前並未收到陳情，如果真的知道這件事，當下一定會處理，因為遵守規定、規範是最基本的事，至於把丁允恭從高雄帶到台北一事，這其實是丁自己的生涯規劃，並非是她把人「帶」上去。

▲丁允恭的性醜聞爭議越滾越大。（圖／記者李毓康攝）

據了解，陳菊2018年擔任高雄市長時，曾在市政會議上頒發三等功績勳章給時任高雄新聞局長的丁允恭，如今愛將捲入性醜聞，相關爭議也延燒到她身上。不少網友在事情曝光後PO文酸諷，綠色是原諒的顏色，要丁允恭不要氣餒，過一段時間就可以出任要職，甚至語帶調侃詢問，「半年後要升哪？」

不過，對於陳菊到底該不該出面說明，國民黨立委陳以信、資深媒體人陳揮文都點名應該要出來說明。民進黨立委陳亭妃受訪時則表示，私領域的部分，長官真的都很難去關心了解，但還是請所有高官自重，如果有監委要調查此案，「我們都尊重，尊重每個人的職責」，也希望調查結果都予以公布，「不要讓大家又埋上一層陰影」。