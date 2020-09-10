丁允恭性醜聞遭爆...陳菊該說明？　陳亭妃：私領域長官很難了解

▲陳亭妃認為，私生活部分很難去管控。（圖／記者徐斌慎攝）



記者邱茀濱／綜合報導

總統府前發言人丁允恭醜聞被揭露後，國民黨立委陳以信、資深媒體人陳揮文就點名時任高雄市長的陳菊，應該要出來說明。對此，民進黨立委陳亭妃受訪時表示，私領域的部分，長官真的都很難去關心了解，但還是請所有高官自重。

醜聞遭前女友踢爆後，丁允恭隨即請辭總統府發言人一職，並獲總統允准，他表示針對違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾，本人深感歉意。

陳以信表示，公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩及冶遊、賭博、吸食煙毒等足以損失名譽之行為，但丁允恭行徑如此大膽，現在就來看陳菊怎麼辦當年的愛將。

另外，陳揮文也指出，時任高雄市長的陳菊應該知情，只是不知道了解到什麼階段，但卻是選擇包容、原諒丁允恭，「理論上陳菊要出來（說明），陳菊妳應該要處理才對啊。」

據《中評社》報導，陳亭妃表示，私領域的部分，丁允恭必須對外說明清楚，會讓大家比較了解事實真相。但未來私人的部分，「說真的要去管控也很難，也請所有高官自重。」

不過，陳亭妃還是強調，目前若有監委要調查，「我們都尊重，尊重每個人的職責」，也希望調查結果都予以公布，「不要讓大家又埋上一層陰影」。

▲丁允恭醜聞遭踢爆。（圖／記者林敬旻攝）



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