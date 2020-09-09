稱「旅行社倒閉潮」是市場機制！林佳龍：努力推安心旅遊到10月底

▲林佳龍今出席台灣觀光永續發展論壇。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光產業大受打擊，紓困、振興預算紛紛告急，交通部長林佳龍表示，會努力推動安心旅遊至10月底，希望立法院能儘速通過紓困案，至於旅行社出現實體門市倒閉潮，他則說「這是市場機制」。

林佳龍今日出席台灣觀光永續發展論壇，他表示，因應疫情超前部署，交通部針對觀光產業進行紓困與振興，並啟動轉型升級，目前已編列12億元，實施智慧觀光政策。

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▲國門大封，民眾只能靠國旅過癮。（圖／觀光局提供）

林佳龍表示，在去年的全國觀光發展會議中，已制定2030觀光政策白皮書，與業者達到共識，未來觀光勢必走向數位化，利用大數據精準行銷，提供消費者結合食宿郵購行的資訊平台，讓線上訂票、現下體驗虛實整合，否則目前觀光產業產值與附加價值都相對較低，需要改變。

▲觀光市場只剩國旅客，不少旅行社門市倒閉。（圖／觀光局提供）



林佳龍呼籲，立法院應儘速通過紓困3.0，交通部會努力推動安心旅遊到10月底，而近日出現旅行社實體門市倒閉潮，他表示，這是市場機制，但交通部也會爭取紓困，以爭取時間讓業者調適，進行轉型或升級。

林佳龍表示，目前國際疫情嚴峻，未來半年恐都南開國門，若旅行社基於公司營運考量而調整，只要能確保員工權益，交通部都會尊重，若想融資提高競爭力，交通部也會支持。