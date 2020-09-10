再不做就來不及了！　桃園區舊城區再造黃家齊提3解方

▲桃園區舊城區再造黃家齊提3解方。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃家齊10日於市政總質詢中指出，隨著桃園捷運綠線、鐵路地下化等重大交通建設的施工，可預期桃園區中正路沿線的舊城區環境景觀勢將丕變！為讓老城的老建築、人文精神保留下來，黃家齊提出推動「商圈再生計畫」，希望找回屬於桃園人的記憶。

黃家齊也致贈一本珍藏的書給鄭文燦市長並表示，裡面有一張桃仔園北門城的歷史照片，由於北門後來被日本人拆掉，所以該張老照片更加彌足珍貴，希望鄭市長了解歷史不能遺忘！鄭文燦歡喜接受表示，桃園區北門是早年進來桃仔園的要道，過去的桃園是從民生路北門進來，這應該是能夠把歷史的記憶保存的老照片。

黃家齊說，大家都知道做地方創生或社區營造，最關鍵的因素就是「人」，但舊城區裡頭的年輕人不斷被外力吸走，呈現空洞化，留下來的中、老年人又缺乏對街區的感動與誘因，沒有動力想保留或改變。所以他提三個解方，分別是：

1、把人找出來 -- 邀請在地居民參與。比如「建物外觀」，舊城區的建物最大的特色就是樓層都不高，因為早年道路狹窄，蓋太高很壓迫。目前仍有部分建物保留早年的紅磚牆、長條窗、簍空紋飾等設計，但隨著時間久遠、越來越不堪用，屋主就會乾脆換成鋁門窗或重新拉皮，非常可惜。

▲黃家齊致贈裡面有一張桃仔園北門城的歷史照片珍藏書給鄭文燦市長。（圖／市議會提供）

2、讓人聚起來-成立老屋修繕與活化經營的據點：桃園景福派出所目前正在進行修復中，完工後，建議提供一個樓層作為老屋修繕與活化經營的的討論據點，只要居民有修繕需求、或活化的點子，就可以來這邊找到團隊幫忙、或透過據點作媒合，日後也可辦小型的工作坊或社造講座，固定辦在景福派出所，讓人可以不斷進出、流動，才能長出社區的養分。

3、串聯與擴散 -- 規劃完整的「舊城一日遊輕旅行」路線：歷史需要的是傳承，全台許多舊城區都在推動輕旅行，透過旅行為號召，吸引更多人進來參觀遊覽，才能把歷史擴散出去，桃園起步已慢，現在再不做就更來不及了。

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