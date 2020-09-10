　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

再不做就來不及了！　桃園區舊城區再造黃家齊提3解方

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園老城區重建黃家齊提3解方

▲桃園區舊城區再造黃家齊提3解方。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃家齊10日於市政總質詢中指出，隨著桃園捷運綠線、鐵路地下化等重大交通建設的施工，可預期桃園區中正路沿線的舊城區環境景觀勢將丕變！為讓老城的老建築、人文精神保留下來，黃家齊提出推動「商圈再生計畫」，希望找回屬於桃園人的記憶。

▲桃園老城區重建黃家齊提3解方

黃家齊也致贈一本珍藏的書給鄭文燦市長並表示，裡面有一張桃仔園北門城的歷史照片，由於北門後來被日本人拆掉，所以該張老照片更加彌足珍貴，希望鄭市長了解歷史不能遺忘！鄭文燦歡喜接受表示，桃園區北門是早年進來桃仔園的要道，過去的桃園是從民生路北門進來，這應該是能夠把歷史的記憶保存的老照片。

▲桃園老城區重建黃家齊提3解方

黃家齊說，大家都知道做地方創生或社區營造，最關鍵的因素就是「人」，但舊城區裡頭的年輕人不斷被外力吸走，呈現空洞化，留下來的中、老年人又缺乏對街區的感動與誘因，沒有動力想保留或改變。所以他提三個解方，分別是：

1、把人找出來 -- 邀請在地居民參與。比如「建物外觀」，舊城區的建物最大的特色就是樓層都不高，因為早年道路狹窄，蓋太高很壓迫。目前仍有部分建物保留早年的紅磚牆、長條窗、簍空紋飾等設計，但隨著時間久遠、越來越不堪用，屋主就會乾脆換成鋁門窗或重新拉皮，非常可惜。

▲桃園老城區重建黃家齊提3解方

▲黃家齊致贈裡面有一張桃仔園北門城的歷史照片珍藏書給鄭文燦市長。（圖／市議會提供）

2、讓人聚起來-成立老屋修繕與活化經營的據點：桃園景福派出所目前正在進行修復中，完工後，建議提供一個樓層作為老屋修繕與活化經營的的討論據點，只要居民有修繕需求、或活化的點子，就可以來這邊找到團隊幫忙、或透過據點作媒合，日後也可辦小型的工作坊或社造講座，固定辦在景福派出所，讓人可以不斷進出、流動，才能長出社區的養分。

3、串聯與擴散 -- 規劃完整的「舊城一日遊輕旅行」路線：歷史需要的是傳承，全台許多舊城區都在推動輕旅行，透過旅行為號召，吸引更多人進來參觀遊覽，才能把歷史擴散出去，桃園起步已慢，現在再不做就更來不及了。

·用過都說好，回購率超高

ET快訊
蕾菈街頭遇襲！遭「狂聞私密處」...哀求：救我
快訊／《冰與火》女星離世　享壽82歲
快訊／川普推特發文！揭露「金正恩身體真實狀況」
好市多有「隱藏店花」！ 女生都忍不住多看兩眼
麥當勞志工私吞發票！「9年領千萬獎金」下場慘...母賣房救子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

再不做就來不及了！　桃園區舊城區再造黃家齊提3解方

豪品負責人常扶弱濟貧　賣偽防疫口罩鄰居大感訝異

新北健康三寶「甘藷」正著時　金山區農會推線上團購享優惠

賣一盤虧一盤　嘉義知名鍋店忍痛下架招牌「蒜片牛肉」　

媽媽專屬「學習充電站」　新北市立圖書館貼心幫帶小孩

海巡署海洋學生體驗營　澎湖「深度教育、體驗海巡」首度啟航

發揚孝道　台南市議會慰問全國孝行獎得主

新北便民共榮交流座談會　侯友宜：簡政便民、產官雙贏

跟太太相依為命！永康88歲豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

網傳台南男騎士持刀指著「熊貓外送員」！南警找到人　結局超展開

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

再不做就來不及了！　桃園區舊城區再造黃家齊提3解方

豪品負責人常扶弱濟貧　賣偽防疫口罩鄰居大感訝異

新北健康三寶「甘藷」正著時　金山區農會推線上團購享優惠

賣一盤虧一盤　嘉義知名鍋店忍痛下架招牌「蒜片牛肉」　

媽媽專屬「學習充電站」　新北市立圖書館貼心幫帶小孩

海巡署海洋學生體驗營　澎湖「深度教育、體驗海巡」首度啟航

發揚孝道　台南市議會慰問全國孝行獎得主

新北便民共榮交流座談會　侯友宜：簡政便民、產官雙贏

跟太太相依為命！永康88歲豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

網傳台南男騎士持刀指著「熊貓外送員」！南警找到人　結局超展開

防範積淹水！北市補助市民5萬裝設防水閘門　申請期限至30日止

兩岸若開戰！倒數3個月台灣人該做什麼？　張競：戰爭是社會共業

中職／獅戰兄弟護首位！猛威爾拚首勝　德保拉台南沒輸過

法鬥每天要猛吸熊熊才肯入睡！　 神情陶醉...媽曬1排濃厚味收藏

地方熱門新聞

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

綠色絲巾姊驚見車禍先顧傷患

豆花伯遭棄單　黃偉哲到場包下所有豆花

輪胎王遺產稅26億　大村禮金6千

老婦車禍送醫　家屬作勢攻擊警消

男持刀指著「熊貓外送員」？結局超展開

電動車不來電！警載男大生10公里換電池

88歲阿嬤考上碩士班　兒陪同新生座談

蒜價影響火鍋店下架「蒜片牛肉」

樹林紅麴文化節　闖關拿禮抽家電

水利會改制　官派會長年齡65歲限制

84歲專賣局新竹支局重現天日

受疫情影響衝買氣！名牌休閒鞋下殺1.5折

機捷票價調降　鄭文燦：待虧損弭平後

更多熱門

相關新聞

桃園南崁溪魚群大量死亡

桃園南崁溪魚群大量死亡

桃園市議員黃家齊28日於市議會水務局工作報告指出，南崁溪經水務局整治後，溪水清澈，水務局功不可沒。可是近月來，只要一下大雨，第二天就會有民眾反映，南崁檜稽橋河段，從三民公園直到櫻花公園，成千上萬隻死魚曝屍河道、臭氣薰天，大人小孩看到死魚成群，亦於心不忍！

桃園議員爭取　寵物公園維護、樹葬專區

桃園議員爭取　寵物公園維護、樹葬專區

桃園第二行政園區在那裡？　議員關切

桃園第二行政園區在那裡？　議員關切

桃園毛孩也要運動公園　黃家齊力爭

桃園毛孩也要運動公園　黃家齊力爭

公園烤肉爭議多　市議員黃家齊關切

公園烤肉爭議多　市議員黃家齊關切

關鍵字：

桃園舊城區再造市議員黃家齊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

更多

最夯影音

更多
敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面