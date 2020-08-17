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桃園第二行政園區在那裡？　議員要求鄭文燦公開「說明白」

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▲桃園第二行政園區在那裡？議員關切

▲桃園第二行政園區在那裡？市議員黃家齊要求鄭文燦公開「說明白」。（圖／黃家齊服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二行政園區到底位在那裡？受到各界關注。市議員黃家齊17日於市長鄭文燦到市議會進行施政報告，提出質詢，希望鄭公開「說明白」。鄭文燦表示，包含舊司法園區、中路埤塘公園、捷運綠線沿線都市計畫基地（捷運G12站周邊）及中壢青埔等都是可行的方案，市府將綜合評估可行性、議會及市民的接受程度後再行推動。

▲桃園第二行政園區在那裡？議員關切

▲中壢青埔高鐵特區站前車站專用區，也是第二行政園區考量地點之一。（圖／ET資料照）

黃家齊指出，關於桃園市第二行政園區，市府去年委託「美商傑明工程顧問台灣分公司」進行選址評估，包含舊司法園區、中壢青埔高鐵特區站前車站專用區、桃園航空城計畫區機關用地、桃園火車站後站台灣銀行土地、捷運綠線沿線都市計畫基地、中壢多功能體育園區等66個機關用地、文教用地、車站專用區等基地，針對個別的土地取得難易度及交通便利性等條件，進行可行性分析。

▲桃園第二行政園區在那裡？議員關切

▲桃園舊司法園區，也是第二行政園區考量地點之一。（圖／黃家齊服務處提供）

迄今歷時1年了，還沒有消息，他在7月間有詢問秘書處，回覆說其實廠商的評估報告已經在2019年12月底交出來了，但是市府在審查。黃家齊請教鄭市長審查狀況？是否有甚麼爭議或仍須考量的問題，才導致一直無法決定？

另外，廠商評估報告能否公開，讓民眾一起了解？行政園區選址很重要，要兼顧區域發展及相關預算，關係民眾公共利益甚鉅，相關利弊得失若能讓市民知曉，未來也才能避免誤會謠言。

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