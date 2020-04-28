桃園唯一常態性開放的公園烤肉區爭議多　市議員黃家齊關切

▲虎頭山公園烤肉爭議多，市議員黃家齊關切。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃家齊28日於市政總質詢中指出，桃園區虎頭山森林公園內的54個烤肉爐位，是全桃唯一常態性開放的烤肉區，吸引許多民眾前往使用，然碳火排出的煙氣、製造的垃圾，履履引發健行登山民眾詬病！建議縮短烤肉區開放時間，或參考雙北將烤肉區移設河灘濕地、或以「以野餐取代烤肉」，增進情誼的同時也能維護公園環境。

▲虎頭山公園烤肉爭議多，市議員黃家齊關切。（圖／翻攝自網路）

黃家齊說，親朋好友一起到戶外烤肉，的確可以增進情感，但虎頭山森林公園因環境優美，平日吸引7、 8千名民眾來爬山、運動或做晨操，而烤肉區位在其中一條櫻花步道旁、奧爾森林學堂的上方，該區樹林茂盛、草木扶疏，常有登山客路經，聞到燒烤味太濃，除了擔心木炭燃燒不完全釋放致癌物質，也認為在山區烤肉有安全疑慮。

▲▼桃園區虎頭山森林公園內的54個烤肉爐位，是全桃唯一常態性開放的烤肉區。（圖／黃家齊服務處提供）

黃家齊認為，台北、新北市也有規劃烤肉區，但都在河灘濕地，地區空曠，萬一發生火災，至少消防車能直接開進去。台南、高雄市則是完全禁止公園烤肉。桃園市風管處會選擇在虎頭山規劃烤肉區，可能是與桃園人的兒時記憶有關，烤肉確實是家人朋友間凝聚感情的一項活動，政府立意良善，只不過開放時段每日上午8時至12時30分、下午1時至5時均可現場登記使用，真的太長，才造成健行登山民眾和烤肉民眾的看法迵異。

市長鄭文燦表示，公園能夠滿足民眾的多元使用需求，但野餐或烤肉活動都會為公園帶來垃圾汙染，因此無論是野餐區或烤肉區，確實需要針對時間及地點詳加規範。市府觀旅局、工務局、水務局將共同研議，尋覓適合舉辦烤肉、野餐、露營活動的河岸公園或郊區公園，讓公園空間可以多元使用。

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