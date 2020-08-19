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毛孩「生、死」日受重視　桃園議員爭取寵物公園維護、樹葬專區

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▲市議員黃家齊要求民政局重視寵物公園維護。（圖／市議會提供）

▲市議員黃家齊要求民政局重視寵物公園維護。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

毛小孩的「生、死」問題，日受地方民代重視！桃園市議員黃家齊、謝美英18日於市議會民政局工作報告提出，桃園區寵物公園設施毀損嚴重，毛孩公園嬉遊安全受影響，建請市府重視，以及規畫「寵物樹葬專區」，讓毛爸、毛媽不需為毛孩「身後事」操心！▲市議員黃家齊要求民政局重視寵物公園維護。（圖／市議會提供）

▲市議員謝美英爭取中壢區寵物樹葬專區。（圖／市議會提供）

市議員黃家齊向民政局長陳靜航表示，上次會期他在總質詢有問到寵物公園設施毀損，但沒人巡視發現、也沒有修繕的問題。市長當時指示，日常養護工作還是由區公所負責。但後來我再去看了一些公園，發現還是沒有修繕，只是把外漏的鐵釘先拔除、傾倒的圍欄暫時扶正而已。

黃家齊問陳靜航局長和桃園區長陳玉明，寵物公園的修繕工作及相關經費，區公所和動保處究竟有沒有明確的劃分？而維修養護其實都是些小問題，但擺著一直不處理，就會變成大問題。區公所現有編制公園巡視人員，也有一些包商配合做日常養護，平時就比較常在公園進出，希望區公所在巡視公園時能一併看寵物設施有無缺損，不要讓問題一直放著，大家都視而不見，民眾觀感就不會好。

市議員謝美英提出：2017年市府召開「楊梅生命紀念園區新設寵物樹葬專區」記者會，時隔三年，這個專區沒消沒息。當時，「楊梅寵物殯葬園區」初步規劃設有可安葬500隻寵物的骨灰，目前計畫卻已停滯。謝美英質詢建議，中壢既然正在規畫新的殯葬園區，是不是可以一併納入設計，爭取寵物樹葬區？民政局局長陳靜航表示認同，將向中央爭取補助或是從殯葬基金撥預算規畫設置寵物樹葬專區。

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