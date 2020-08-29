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桃園南崁溪魚群大量死亡　議員要求整治河道採取生態工法

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▲桃園南崁溪魚群大量死亡議員揪真相

▲大雨過後，桃園南崁溪第二天即出現魚群大量死亡。（圖／黃家齊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃家齊28日於市議會水務局工作報告指出，南崁溪經水務局整治後，溪水清澈，水務局功不可沒。可是近月來，只要一下大雨，第二天就會有民眾反映，南崁檜稽橋河段，從三民公園直到櫻花公園，成千上萬隻死魚曝屍河道、臭氣薰天，大人小孩看到死魚成群，亦於心不忍！▲桃園南崁溪魚群大量死亡議員揪真相

▲▼黃家齊(右二)邀水務局官員和專家會診南崁溪魚群大量死亡事件。（圖／黃家齊提供）

▲桃園南崁溪魚群大量死亡議員揪真相

黃家齊說，為此他邀水務局官員和清華大學的魚類專家曾晴賢教授，來看南崁河灘地狀況，曾教授提出了好幾點具體建議，他認為相當值得嘗試，希望水務局要開始著手進行。

包含：1、在河道灣流處設置T霸、建立一處處的深潭，設計成讓魚可以停留的棲地環境。2、河道有部分U型坡確實太過平緩，水退時魚群會卡在坡道，應定期整理坡道，做成讓魚群能順水下滑的坡度。3、以竹簍及石塊做成木製簡易的攔水堰，增加曝氣，提高溶氧量。

黃家齊說，該些簡易工法可以邀附近居民、或國中小學共同參與，變成環境教育、親水教育的一環；而河道的整治不能只是治水，更要講求生態工法，要兼顧棲地環境，才能夠留給子孫一條有魚、有鳥的美麗溪流，而不會只是冷冰冰的水泥護岸。

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