媽媽專屬「學習充電站」　新北市立圖書館貼心幫帶小孩

▲新北市立圖書館泰山親子圖書閱覽室，特別為媽媽推出專屬「學習充電站」課程。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

想上課進修想卻煩惱寶貝沒人帶？為了鼓勵媽媽閱讀、進修，新北市立圖書館泰山親子圖書閱覽室9月份特別為媽媽們推出專屬的「學習充電站」課程，媽媽上課的同時並且安排專業老師，帶孩子進行有趣的故事及手作活動，讓媽媽們可以專心上課，不必擔心孩子沒人照顧。活動課程完全免費，即日起報名。

孩子們開學了！為了鼓勵全職媽媽成長學習，泰山親子圖書閱覽室從9月份開始一直到12月，特別推出一系列媽媽專屬的學習成長課程，邀請媽媽一起來「上學」，交流、分享，共同學習成長。

新北市立圖書館指出，課程共有三個單元，包括「媽媽談心室」，免費與心理師面對面聊心事；「親子共讀」講座，兒科醫生分享親子共讀的妙方，培養baby的閱讀習慣；「幼兒讀書會」，帶父母利用故事遊戲、兒歌律動以及有趣的親子互動，與寶寶一起共讀。媽媽上課時，圖書館同時提供貼心的「孩子陪伴」服務，安排專業老師帶領孩子進行有趣的故事及手作活動，讓媽媽可以放心上課。

新北市立圖書館表示，泰山親子圖書閱覽室免費「學習充電站」課程，歡迎媽媽帶著0-6歲的小朋友一起參加，9月17日及23日「媽媽談心室」，臨床心理師將與媽媽面對面，免費提供育兒及持家等相關問題的諮商服務。

另外，9月20日「親子共讀」講座，恩主公醫院小兒科主治醫生許登欽將分享孩子的陪伴技巧與親子共讀秘訣，培養親子共讀的基礎。9月19日至12月12日，每月一場次的「幼兒讀書會」親子活動，將透過不同的主題繪本故事與親子互動遊戲，在老師的示範帶領下，與孩子一起玩閱讀遊戲，享受親子共讀的美好與樂趣。課程免費，相關活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，或洽詢電話：02-2909-1727。

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